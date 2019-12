Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Ella Marie Hætta Isaksen fra Tana.

3. september 2018 er en dag jeg aldri kommer til å glemme. Jeg var skikkelig i Stjernekamp-boblen og hadde blant annet prestert å si «Stjernekamp» en gang jeg skulle si «stikkontakt». Likevel var det én hendelse som skulle få boblen til å sprekke og plante beina mine på jorden igjen.

Kjente det i hjertet

Jeg hadde nettopp vært i studio på rap-coaching og fått masse skryt av både coachen og crewet bak kamera. Selvtilliten var på topp, så selvfølgelig måtte jeg da gå hjem for å sjekke om det var noen på gaten som kjente meg igjen. Jeg gikk rakrygget ned Grünerløkka, men det så ikke ut til at noen la merke til meg.

Fakta: Årets julekalender i Aftenposten Hva vet vi egentlig om menneske rundt oss og hvilke liv de har levd? Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres altfor ofte brukt mot dem som en hersketeknikk i ulike kommentarfelter. I denne julekalenderen vil vi vise frem at visdom ikke nødvendigvis henger sammen med alder, og at vi alle har noe å lære av hverandre. Derfor deler 24 ungdommer med 24 forskjellige liv noe av sin livsvisdom hver dag frem til jul. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng på e-post amalie.lereng@aftenposten.no

Litt skuffet så jeg meg rundt, og på andre siden av veien fikk jeg øye på en eldre mann. Han var på vei i motsatt retning av meg og bar på to poser fra butikken. Jeg kunne se at han skalv og så vidt klarte å gå tre meter før han måtte sette posene i bakken og ta pause.

Jeg ville se vekk, som jeg jo vanligvis gjør. Flere skulle jo i samme retning som ham, tenkte jeg. Én av dem kunne vel hjelpe ham. Men ingen av dem stoppet. Flere så irriterte ut, som om de tenkte han bare var i veien. Da kjente jeg det i hjertet. Hva slags folk er vi som bare går videre?

«I don't speak Norwegian»

Jeg gikk over veien og hastet etter ham.

«Unnskyld trenger du hjelp?» spurte jeg og kjente at jeg gikk ut av komfortsonen. Mannen skvatt og så på meg med forvirrede øyne. Jeg angret meg med en gang. Tenk om jeg hadde fornærmet ham?

«Sorry, I don't speak Norwegian», sa han. Det forklarte de forvirrede øynene. Så jeg spurte igjen på engelsk, og han svarte: «Would you be so kind! Thank you so much!»

Fakta: Tre kjappe med Ella Marie om jul Det beste med desember: At jeg får vært hjemme i Finnmark. Jeg er altfor lite med familien min, så julen er dedikert til å ta igjen dette. Slik kommer jeg i julestemning: Jakten på julestemningen synes jeg er litt vanskelig. Noen ganger får jeg ikke helt tak i den. I år satser jeg på at foreldrene mine stresser med rydding, at jeg og lillesøster baker pepperkaker, og at det gir meg litt julestemning. Beste julelåt: «O Holy Night». 100 prosent definitivt. Det har alltid vært, og kommer alltid til å være den, beste julelåten noensinne.

Han takket meg igjen og igjen og igjen mens jeg løftet opp posene. Vi begynte å gå oppover, og jeg spurte hvor han kom fra, og hva han gjorde i Norge. Det viste seg at han nettopp hadde kommet fra New York, og at jetlaget gjorde at Parkinson-symptomene hans ble verre.

Gråt

Han fortalte at han var kommet hit for å undervise på en kunstskole. Dermed fikk vi masse å snakke om. Vi diskuterte både musikk og teater på veien, og da vi kom frem til der han skulle bo, bar jeg like gjerne posene helt inn på kjøkkenet. Da tok han meg i hånden og kalte meg «engelen sin». Det stakk i hjertet.

Jeg tenkte at noe så lite ikke gjorde meg fortjent til den tittelen. Likevel betydde det så mye for han. Vi utvekslet nummer og e-postadresse og la hverandre til på Facebook. Da jeg dro derfra, gråt jeg. Litt av sinne, både på meg selv og alle andre som går forbi folk som trenger hjelp. Men aller mest får jeg av glede, for jeg hadde fått en ny og helt fantastisk venn.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.