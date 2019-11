Airbnb og andre leietjenester er noe mange nordmenn og andre turister benytter seg av når de drar på ferie til sydligere strøk. Dette ser vi mye av i blant annet Spania og Hellas.

Jeg vil nå komme med en oppfordring til alle ferierende som velger å bruke slike tjenester: Tenk dere om. For vet dere hva det betyr for den lokale befolkningen?

Jeg har de siste 15 årene besøkt den greske øya Kreta. Kjæresten min og hans familie kommer derfra. Derfor kjenner jeg godt til hvordan Airbnb påvirker lokalbefolkningen.

Flere av de lokale som leier bolig, blir kastet ut, for eksempel familiemedlemmer av kjæresten min. Noen har kanskje leid samme hus i 20 år, men får plutselig beskjed om at de må flytte ut. Eierne forklarer dem at de heller vil leie ut til turister over kortere perioder, fordi det er mer lønnsomt.

De lokale blir kastet ut, slik at de som besøker øya et par uker, kan få bo i et hus istedenfor på et hotell.

Dette er blitt et stadig større problem på Kreta. Flere lokale sliter med å finne bosted. Senest i sommer snakket jeg med en restauranteier som etter å ha bodd syv år i huset sitt, nå må flytte ut med kone og barn fordi eieren vil leie ut til turister. Å finne nytt hus er vanskelig.

Lokale på Kreta har fortalt meg at de mangler arbeidskraft i sommersesongen. De sier at mange vil komme og jobbe, men at det ikke finnes noe rimelig sted for dem å bo.

Derfor ønsker jeg at du tenker på konsekvensene når du leier hus på ferie. Du må ikke leie hus, du kan bo på hotell.

For faktum er det at du kan være med og bidra til at de lokale mister hjemmene sine. Tenk på lokalbefolkningen når du drar på ferie, det er tross alt deres hjem.

