Da jeg var mindre, så jeg alltid opp til russen. Jeg gledet meg til å samle inn kort når mai kom. Jeg begynte å glede meg til jeg selv skulle være russ. Til å gå rundt i dress akkurat som dem.

Nå gruer jeg meg til å gå med russedressen.

Jeg er redd for at de som ikke kjenner meg, skal tro at jeg er en av dem. En av dem man hører om på nyhetene.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Vil bare feire

De fleste har nok lest mye om russen. Om rulling, drikketur til ferieøyer, russelåter, slåssing og annen dårlig oppførsel som har ført til at politiet må rykke ut.

Det er mange som er irriterte på russen med god grunn. Men vær så snill: Ikke skjær alle under samme kam.

Jeg er, sammen med mange andre, flau over å være en del av denne massekulturen. Flere av oss vil faktisk bare feire at 13 års skolegang er ferdig. Uten å lage skandale.

«Kan man ikke bare la være å gå i dress eller feire russetiden da?» tenker du kanskje. Det er absolutt et valg man har.

Men skal vi la den prosenten som lager bråket og oppstyret, få ødelegge for alle oss andre?

Ufortjent dårlig rykte

Jeg synes det er viktig å få frem at flesteparten av oss ikke feirer russetiden på en så ekstrem måte som mange tror. Flere av oss har kun kjøpt dress og russekort. Vi drar kanskje på en fest i ny og ne. Uten at ting tar helt av.

Flere av dem som velger å bruke mer energi på å feire russetiden, er heller ikke som de vi hører om på nyhetene.

Ikke alle busser ber deg krysse av et skjema for å få være med på rulling.

Ikke alle gutter diskriminerer jenter selv om enkelte russelåter nærmest oppfordrer til det.

Ikke alle fester ender med utrykning fra politiet.

Ikke alle synes russetiden er det eneste som betyr noe.

Jeg synes derfor det er veldig synd at alle som er russ, blir skåret under samme kam. Det er viktig å huske på at kun det dårligste kommer frem i mediene. For hvem vil høre om russen som hadde en rolig sammenkomst en fredags kveld?

Så dette er til dere som ser en russ mens dere oppgitt tenker at vi er roten til alt som er dårlig for tiden: Alle er ikke verdige et nyhetsoppslag.

