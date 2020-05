Jeg gleder meg til å gå ut i lære som matros til sommeren. Jeg er veldig spent på hva læretiden kan by på, og jeg gleder meg til å få startet karrieren jeg har drømt om fra jeg var liten gutt. Samtidig har jeg en bekymring som deles av veldig mange av dem som jobber til sjøs eller ser for seg et arbeidsliv på sjøen. Vil det være en fremtid for meg som sjømann, og vil jeg kunne tjene godt nok til å bo i Norge?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Skummel holdning

De siste tiårene har flere og flere norske rederier flagget ut til flaggstater med liten til ingen reguleringer på lønn og arbeidsvilkår. Det betyr i praksis at det er blitt færre norske sjøfolk de siste årene, og de sjøfolkene som er ansatt på skip eid av nordmenn, tjener en lønn det vil være umulig for en nordmann å leve av.

Dette er sosial dumping til sjøs. Det er lov, og regjeringen har null ønske om å gjøre noe med det. Det er en skummel holdning for en stolt sjøfartsnasjon.

Forrige uke foreslo AP, R, SV, MDG og SP å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, men regjeringen med Frp stemte dette ned. De stemte med andre ord mot en mulig lys fremtid for norske sjøfolk. En fremtid der vi kan få den lønnen vi fortjener og være med å bidra til samfunnet på lik linje med alle andre. For dersom det hadde blitt innført norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann, ville sysselsettingen økt, og det er samfunnet tjent med.

Vi fortjener bedre

Regjeringen og Frp svikter alle oss som ønsker oss en fremtid på sjøen, men aller viktigst forhindrer de at Norge fortsetter å bygge kompetanse til sjøs med de fremste sjøfolkene. Det er sjøfolk som kan jobbe på skipene, som skal bygge og drifte vindmøller til havs. En kompetanse vi vil ha behov for i fremtiden, men som kanskje vil bygges i andre land.

For å fortsette å bygge maritim kompetanse trenger vi at unge tør å ta en maritim utdanning, men det vil ikke skje før vi får norske lønns- og arbeidsvilkår. Jeg vil gjerne være en del av Norge som en stolt sjøfartsnasjon, men det avhenger av politikere som tør å satse på norske sjøfolk.

Det er ingen skam å snu, norske sjøfolk fortjener bedre!

