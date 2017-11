«Du er stygg og bitchy»,

«jeg liker ikke stilen din»,

«kroppen din ser ikke bra ut»,

«slutt å tro at du er noe»,

«du har ødelagt kvelden min».

Dette er vanlige meldinger vennene mine mottar.

Gjør noe med deg

Det er fortsatt trøkk med #MeeToo, og for en viktig kampanje det har vært. Tusenvis av folk, verden over, har fortalt om ubehagelige situasjoner og seksuell trakassering.

Jeg la ut en melding på My Story på Snapchat og spurte vennene mine om de har opplevd noe ubehagelig på den anonyme appen Sarahah. For hvert minutt tikket det inn nye meldinger fra venner som fortalte om sine opplevelser.

Sarahah tar utgangspunkt i at man skriver anonyme meldinger til hverandre. Utviklerne beskriver Sarahah som en app som gjør at du kan få ærlige tilbakemeldinger fra dine ansatte og venner på en privat måte.

Sier det er morsomt

Og det er mange som mottar hyggelige meldinger: «Du er så pen», «du er den kjekkeste gutten jeg vet om» og «digger deg».

Men siden alt er anonymt, så kan man plutselig skrive hva man vil. Slik som meldingene jeg nevnte i starten, som er eksempler på noe av det vennene mine har mottatt.

Ofte hever man seg over det. Svarer med at man synes det er morsomt. Men det gjør noe med deg å motta slike meldinger. Å få høre at kroppen din er stygg, at du ikke har noe du skulle sagt.

Når ting er anonymt, skriver man ting man aldri ville sagt. For den som skriver, det føles det kanskje ikke så farlig, det var kanskje bare på tull.

Føler seg bedre

Så, hvorfor utsetter så mange seg selv for dette på Sarahah? Hvorfor be folk sende inn anonyme meldinger til deg i det hele tatt?

Det er jo noe fint i å få bekreftelse på at folk liker deg. Og det er noe spennende i ikke å vite hvem det er som sitter bak skjermen og skriver til deg.

Som en av vennene mine skrev til meg: «Jeg ble så glad av meldingene jeg fikk, å høre at noen synes jeg var pen, liksom. Samtidig så ser jeg hele tiden at folk mottar stygge meldinger fra folk som gjemmer seg bak skjermen».

En annen skriver: «Jeg har fått mye hate på Sarahah, men det er pussig fordi det er ting ingen sier til meg i virkeligheten. Jeg tror folk skriver det for å føle seg bedre.»

#MeeToo er et bevis på at seksuell trakassering foregår overalt. En app for at man skal «få ærlige tilbakemeldinger fra ansatte og venner på en privat måte» brukes til noe helt annet.

Denne appen skal aldri lastes ned på mobilen min!

