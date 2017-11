I løpet av det siste året har vi tatt sikkert ti undersøkelser på skolen, som alle ender opp med å vise til hvor ulykkelig vår generasjon er.

VG kunne i år melde at én av fire 14-årige jenter er deprimerte. Avisene fortsetter å male den lystige veien inn i fremtiden med oppslag om rekordhøy arbeidsledighet blant unge, rekordmange «drop-outs» og skyhøye selvmordsstatistikker.

Det ser lyst ut, gjør det ikke?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det startet i barndommen

Det startet i barndommen, gjorde det ikke? Da foreldrene våre konstant fortalte oss hvor fantastiske og spesielle vi var.

Det fortsatte da vi skrev våre første tentamener, fikk en firer, bare for at mamma skulle klage det opp til en femmer, godt føltes det ikke, men etter en liten peptalk ordnet det seg, for vi kunne jo få til alt i hele verden hvis vi bare prøvde.

Prøve måtte vi imidlertid ikke før vi startet i vår første jobb, for her kunne ikke mamma ringe inn en bonus, eller i det hele tatt et intervju.

Følte vi oss fine, der vi satt med et karakterkort som viste mammas forhandlingsevner?

Dagens kjærlighetsdrikk

Men på Instagram presterte vi. Her fikk vi vise fram våre populære venner og vår problemfrie hverdag.

På Facebook erklærte vi hvor mye vi beundret eller elsket noen, mens vi passet på å kondolere litt her og der, for det viktigste er jo å være der for andre, er det ikke?

Da Nina i klassen fikk seg kjæreste, ble lysten tent i resten av oss. Snart hadde naturligvis alle lastet ned Tinder. Vi sveipet så det ljomet etter, gikk på date etter date, enkelt var det også, for om man ikke ønsket å snakke mer, var det bare å stoppe å svare.

Gutten slapp å tolke, gjette og tilby, jentene slapp å interessere seg for noe de ikke var interessert i.

Dessuten føltes det så godt å få en match, at noen hadde dratt fingeren sin helt til høyre på skjermen, bare for deg!

Mens vi snappet, chattet og sveipet, bekymret foreldrene våre seg for fallgruver som alkohol og narkotika.

De leste artikkel etter artikkel om hvordan kroppen startet å produsere dopamin ved inntak av det, og ble avhengig. De låste skap og skuffer, og belærte storebrødre om deres ansvar, intetanende om at dopamin produseres når vi snapper, chatter og sviper.

Så der har du kjærlighetsdrikken i denne historien.

Hva det ender med

Det føles godt gjør det ikke, når vi mottar en melding, får en følger?

Når vi slipper unna kleine situasjoner, når vi istedenfor å snakke med personen vi er forelsket i, bare kan sveipe?

Når vi kan lene oss på helikopterforeldrene våre?

Når vi, usikre som vi er, kan få en bekreftelse på at noen mener du er «verdens beste

Men hva skjer når vi, usikre som vi er, kommer ut i voksenlivet?

Når arbeidsgiveren ikke kan ringes opp av mor?

Når det som teller på jobben ikke lenger er bildet du poster, men jobben du gjør?

Når bekreftelsene du får av et klikk eller en sveip, ikke lenger strekker til? Skal jeg si hva jeg tror?

Jeg tror du blir deprimert.

Og vi valgte, vi valgte Instagram, valgte Facebook, valgte Tinder, valgte partner, og heller ikke vi fant lykken.

Les også:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.