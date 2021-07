Dette handler ikke om misunnelse

Kira Amalie Berg Ottesen (19) Avgangselev

Nå nettopp

Kira Amalie Berg Ottesen (19) kritiserte pengegavene som ble gitt til elevene i klassen med best karakterer. Nå vil Utdanningsetaten vurdere praksisen på nytt. Foto: Privat / Skjermdump: NRK/VG

Meningen var aldri å skambelegge elever med høyt snitt.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Jeg skrev et Si ;D-innlegg om premiering av skoleelever. Det har skapt stor debatt, og det er mange som har delt sin mening. Blant dem er 53 avgangselever ved Nydalen videregående skole som tar vår tidligere skole i forsvar.

Først og fremst ønsker jeg å beklage om det virker som om jeg vil skambelegge elever med høyt snitt. Det var aldri min intensjon.

Ikke skolekritikk

I mitt opprinnelige innlegg beskrev jeg situasjonen slik den var i vårt klasserom. I min klasse ble gavekortene gitt til dem med best karaktersnitt, og ordet «gavekort» ble brukt.

Hadde jeg visst om de andre elev-innsatsene som skolen premierer, og at gavekortet var ment som et bokstipend, ville jeg selvfølgelig belyst dette i teksten.

Kritikken min var aldri ment som ren kritikk av Nydalen vgs., men av praksisen. Praksisen er i mine øyne et tydelig eksempel på et samfunnsproblem. At vi har ulikt syn på premiering kun på bakgrunn av karakterer, er helt greit. Jeg setter pris på at dere delte deres syn.

Rause med anerkjennelse

Sanna Sarromaa har også delt sin mening i VG. «Det er jo ikke lov å hylle prestasjoner i skolen i dette landet», skriver hun. Jeg mener ikke at vi ikke skal hylle innsats og nedlagt arbeid, men jeg mener at karakteren alene ikke nødvendigvis er en god målestokk.

Sarromaa antyder også at jeg skrev innlegget av misunnelse, og at jeg ble lei meg fordi mine to medelever fikk anerkjennelse. Dette er ikke tilfellet. Jeg reagerte på hva som ble hyllet, og hvordan man valgte å hylle det.

Dette handler heller ikke om å premiere alle slik at ingen blir lei seg. Jeg mener vi skal være rause med anerkjennelse, for det kan utgjøre en stor forskjell for den enkelte og samfunnet.

Min hjertesak

Sarromaa sammenligner også skolen med idrett. Men skolen er ingen sportsarena. Jeg ønsker ikke at skolen skal være en konkurranse, for jeg ønsker ikke at medelever skal være konkurrenter.

Uansett er jeg glad for at min hjertesak er kommet frem i lyset. Det har skapt mye følelser og engasjement. Og som fersk debattant har jeg mye å lære, og det gleder jeg meg til!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!