Fra vi er unge tar vi til oss stereotypiske ideer om kjønn, skriver Ingrid (13).

Vi lærer om mye ulik historie på skolen. Men hva med kvinnene som har banet vei?

Nylig fikk klassen min i oppgave å lage et kreativt og moderne manus til eventyret «Rødhette og ulven». Etterpå skjer dette:

«Hæ? Er jegeren en dame?» bryter det ut fra guttene bakerst i klasserommet.

«Dere kan jo ikke gjøre jegeren til en dame?»

Hele klassen snur seg. En jente protesterer.

Jeg protesterer også. Læreren gjør ingenting.

Stereotyper er normalisert

Dette er ikke unikt. Fra vi er unge, tar vi til oss stereotypiske ideer om kjønn. At det er en ulempe å havne på et lag med flest jenter i gymmen. At jenter bare skal overse at gutter er slemme. De «tøffer seg jo bare» og jenter burde «ta det som en kompliment».

Jenter blir utsatt for mange situasjoner i hverdagen som er såpass normalisert at det blir oversett. Det er mye gutter gjør som blir ignorert, fordi det er normalisert.

Moren til «Rødhette» kunne være alkoholiker og bestemoren kunne røyke hasj. Men jegeren kunne ikke være kvinne.

Hvis ingen tar tak i sexismen som jenter opplever i skolehverdagen, hvis ingen tar tak i gutten som roper upassende kommentarer til jenter, hvem vet hva det kan utvikle seg til i fremtiden?

Ikke guttenes feil

På skolen lærer vi om mange former for systemisk diskriminering. Vi lærer om dagens rasisme og historien bak. Om holocaust og diskrimineringen jøder har gått og går igjennom. Om folk som av ulike grunner blir mobbet.

Men vi har aldri lært om bevegelsene av feminisme. Om kvinnene som har gått før oss. De som har gjort Norge til et mer likestilt land.

Tilbake til eventyret. Moren til «Rødhette» kunne være alkoholiker og bestemoren kunne røyke hasj. Men jegeren kunne ikke være kvinne. Holdningene er ikke guttenes feil. De har lange historiske røtter som alle trenger verktøy til å få øye på og forstå.

Derfor må vi lære om feminisme i grunnskolen.

