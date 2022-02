Nå har kvinnehelse ventet lenge nok

Hilde A. Skåra Gunvaldsen (20) Sentralstyremedlem i KrFU

Kvinnehelse har ventet lenge nok, mener sentralstyremedlem i KrFU, Hilde A. Skåra Gunvaldsen.

Regjeringen mangler politisk vilje til å ta kvinners helse på alvor.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Én av ti kvinner rammes av endometriose. Sykdommen gjør at vev vokser utenfor livmoren, og det oppstår en betennelse som ofte gir smerter. I mange tilfeller fører sykdommen til at kvinner sliter med å få barn.

Frankrikes president Emmanuel Macron lanserte denne uken en nasjonal plan for å bekjempe sykdommen. Akkurat nå skulle jeg ønske at også norske kvinner kunne føle at helsen sin ble tatt på alvor. Frankrike viser at det kun er et spørsmål om politisk vilje.

«Mann deg opp»

Over to hundre tusen norske kvinner har endometriose. Smerter og ubehag er hverdagen til svært mange av dem. Lenge er vi blitt avfeid med at det er «kvinneplager». Ta deg noe smertelindrende og mann deg opp, liksom.

Medisinsk forskning har lenge kun vært på mannekroppens premisser, som om menn og kvinner har de samme forutsetningene og helseutfordringene.

De siste årene har vi sett flere medisinske gjennombrudd, men få gjennombrudd knyttet til kunnskap om kvinners helse.

Et samfunnsproblem

President Macron treffer blink når han sier dette ikke er et kvinneproblem: Det er et samfunnsproblem. Og det er et av våre største likestillingsproblem. At sykdom og smerter blir møtt med skuldertrekk, er ikke lenger noe vi stilltiende aksepterer.

Norske kvinner fortjener også å få helsen sin tatt på alvor. Lite kunnskap om endomtriose gjør det vanskeligere å få hjelp. Kvinner vil fremdeles gå gjennom tester, prøver og feiling uten å få den behandlingen de trenger.

Dagens regjering skal ikke se på endometriose før til neste år. Det er paradoksalt av en feministregjering å utsette et kvinneproblem.

