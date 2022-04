Det var ikke kroppen som stoppet meg fra å yte maksimalt – det var hodet

Maja K. Røed (15) Basketballspiller

22 minutter siden

Jeg elsker basket. Men konkurransen og prestasjonsfokuset gjør noe med oss, skriver Maja K. Røed (15).

Voksne i idretten må tørre å snakke om det som skjer i hodene på oss unge.

Jeg elsker basket. Jeg vil gjerne trene og spille så mye som mulig. Denne sesongen har jeg vært så heldig å få være med på uttakssamlinger til U16-landslaget. Der møtte jeg flere som var redde for at fysiske skader skulle sette en stopper for dem.

For meg var det hodet som sa stopp under samlingene.

Mange syntes nok det var motiverende og inspirerende å få trene med de beste jevnaldrende spillerne i Norge og kanskje få mulighet til å bli med på et landslag. Samtidig gjorde konkurransen og prestasjonsfokuset noe med oss.

Flere av oss gikk fra å være spillere på samme lag til å bli konkurrenter om et begrenset antall plasser. For noen kan det føre til at man skjerper seg og yter bedre. Andre blir i stedet mer usikker på seg selv og egne prestasjoner.

Redd for å gjøre feil

Ekstra stress og press kan gjøre oss mindre bevisste på andres følelser og mindre rause når noen gjør noe feil. For meg kom det til et punkt da jeg mistet mye av gleden jeg vanligvis føler ved å delta i lagspill.

Jeg ble redd for å gjøre feil, og jeg følte meg utrygg på hva de andre spillerne tenkte om meg. Det var ikke kroppen som stoppet meg fra å yte maksimalt – det var hodet.

Jeg forstår godt at de som fikk være med videre på landslaget, er spillere som tåler ekstra stress med konkurranse og uttak. Samtidig risikerer man kanskje å gå glipp av noen gode spillere.

Derfor bør man snakke om og følge opp tanker og følelser på samme måte som man følger opp fysiske skader i idretten. Både på klubb- og landslagsnivå.

Noen trenger for eksempel hjelp til å trene seg opp etter en kneskade. Andre har behov for å styrke det mentale. Målet er jo at vi skal utvikle oss til sterke spillere, både fysisk og mentalt!

Går glipp av talenter

Det er ikke noe synd på meg for at jeg ikke kom med på landslaget. Jeg spiller på et klubblag med hyggelige folk og lite konkurranse- og prestasjonspress. Men jeg bekymrer meg litt for dem som opplever at det også på eget lag og fra tidlig alder er mye fokus på prestasjoner og uttak.

Kanskje det er grunnen til at noen slutter med idrett før de egentlig hadde lyst til det. Da kan vi i så fall gå glipp av både bredde og talenter.

Jeg har nå erfart at mye konkurranse og fokus på prestasjoner ikke gjør meg mer motivert. Tvert imot blir det vanskeligere å trives og prestere godt.

Voksne i idretten må tørre å snakke om det som skjer i hodene på oss unge. Det er viktig for prestasjonene våre, det også!

