Nærskoleprinsippet er et overgrep mot elevenes valgfrihet i Viken

Jonathan Øverland-Heidegård Medlem, Viken Ungdommens fylkesråd

Brage Kåsa Skarstein Fylkesstyremedlem, Viken Unge Venstre

12 minutter siden

Fylkesrådet tilsidesatte ungdommens stemme helt og holdent, skriver Jonathan Øverland-Heidegård og Brage Kåsa Skarstein.

Skoleåret er omsider omme, og det er ikke lenge til et helt nytt elevkull skal begynne på Vikens videregående skoler. Forskjellen fra da vi skulle velge skole, kunne ikke vært større. For vi kunne nettopp det: velge.

Mulighetene var mange, og det var vårt eget ansvar å skape dem. Den muligheten har ikke dagens søkere. Nå er nemlig nærskoleprinsippet innført i Viken. Elevenes skolevalg gjøres dermed på politikernes nåde.

Klasseforskjeller

Hvis noen ønsker å komme seg unna miljøet de var i på ungdomsskolen, er det synd for dem. I praksis har fylkesrådet tilsidesatt elevers valgfrihet og innskrenket mulighetene deres til å påvirke egen skolehverdag.

Ikke bare er nærskoleprinsippet et overgrep mot elevenes valgfrihet, men det kan også føre til klasseforskjeller ved at det kun er foreldre med god økonomi som har råd til å bosette seg ved de beste og mest populære skolene. Med fritt skolevalg derimot er det opp til oss selv.

Da nærskoleprinsippet ble foreslått i Viken, var flere ungdommer tydelige. Dette ville de ikke. Ungdomsrådet og flere elever ønsket å beholde kontrollen over egen hverdag. Fylkesrådet tilsidesatte ungdommens stemme helt og holdent, og det i en sak der ungdommene er de eneste det bør tas hensyn til!

Ungdommens mening har ikke endret seg, det er bare å se på den politiske plattformen til ungdomsrådet i Viken. Der står det spesifikt at vi ønsker fritt skolevalg. Alle punkter i den politiske plattformen er stemt inn av over 120 tillitsvalgte fra elevråd og ungdomsråd i hele Viken.

A4-skole

Tidligere kunne vi for eksempel søke til Valler videregående hvis vi ville samarbeide med Universitetet i Oslo, Sandvika for gode fagdager eller Dønski for sitt idrettsmiljø. Dette er bare et lite utvalg av de fantastiske valgmulighetene vi hadde, og som elevene risikerer å miste. De rødgrønnes A4-skole passer like dårlig for alle.

Helt siden de rødgrønne tok styringen i Viken, har de jobbet utrettelig for å svekke elevers valgfrihet og innflytelse på egen hverdag. Det er på tide at vi får kontrollen tilbake. Ja til fritt skolevalg!

