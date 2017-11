Tittelen «13 gode grunner» skulle ikke blitt brukt

Det er mye som kan sies om serien «13 Reasons Why», men det mest skremmende med serien er den norske oversettelsen av tittelen. På norske Netflix er serien oversatt med «13 gode grunner».

Den samme tittelen har Vigmostad & Bjørke valgt for boken med samme tema.

Ved første øyekast tenker man kanskje ikke på hva dette formidler, men det gir faktisk et budskap om at det finnes gode grunner til å ta selvmord, og det kan samtidig gi et inntrykk av at det ikke finnes andre gode løsninger.

Smittsomt

Det er ingen tvil om at selvmord er smittsomt. Da Goethes karakter Werther tok sitt eget liv, så man for eksempel en smitteeffekt ved at mange lesere tok sitt eget liv.

Senere har man sett at nyheter om folk som har tatt sitt eget liv, har ført til at en bølge av seere og lyttere også begår selvmord. Siden vi vet dette, er man blitt mer forsiktig med å informere om selvmord i nyhetene og i avisene.

I Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 heter det for eksempel at man skal unngå omtale av selvmord dersom det ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov, i tillegg til at det blir advart mot å omtale beskrivelse av selvmordsmetoder fordi det kan ha en smitteeffekt.

For mange er det ikke øyeblikkelig logisk at en nyhet om en person som har tatt sitt eget liv vil smitte og føre til mange påfølgende selvmord, men nå som det er forskning på det, så er det en selvfølge at vi må ta hensyn til dette.

Aktive tiltak

Jeg mener ikke at vi skal unngå å snakke om selvmord. Problemet forsvinner ikke bare ved at man tier eller dysser det ned. Selvmord skjer selv når vi ikke eksponeres for nyheter om det.

Det som imidlertid er viktig, er hvordan man snakker om selvmord. Sensasjonspregede eller romantiserende beskrivelser fører gjerne til flere selvmord. Men det å snakke om selvmord og samtidig fraråde det, kan ha en forebyggende effekt. I tillegg vil en diskusjon om temaet bidra til at man kan finne aktive tiltak for å fjerne problematikken.

Det er skremmende at Netflix og Vigmostad & Bjørke ikke har vært mer forsiktige når de har latt denne oversettelsen føre frem, og det er skremmende at ingen har satt en stopper for dette.

Serien har allerede rullet og gått lenge, og jeg tør ikke tenke på hvor mange vonde skjebner dette kan ha ført med seg. Vi må ikke glemme at vi også ubevisst lar oss påvirke av ting. Det er på tide at vi tar flere forhåndsregler.

Som samfunn må man gjøre det man kan for å hjelpe folk med suicidale tanker og formidle at det finnes gode grunner til å forbli i livet. Jeg vet i alle fall at jeg kan ramse opp flere enn 13 gode grunner til å beholde sitt eget liv.

