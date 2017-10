Kjære Nanna.

Jeg har vært sammen med kjæresten min i nesten 1,5 år. Jeg blir fortsatt veldig lei meg og begynner å gråte hver gang han ikke vil ha sex når jeg vil ha det.

Er det normalt?

Hilsen jente (21)

Fakta: Spalte: Sex & psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese i én uke. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente (21)

Tusen takk for spørsmålet ditt.

Når og hvor ofte vi har lyst på sex, er helt individuelt. Noen av oss har lyst på sex ofte, andre har ikke noe særlig lyst eller behov for det.

Dersom man er i et forhold med noen som har veldig forskjellig nivå av lyst enn seg selv, kan det oppleves som vanskelig og frustrerende, gjerne for begge parter.

Du forteller at du blir veldig lei deg og begynner å gråte hver gang han ikke vil ha sex når du vil ha det. Tror du det kan være fordi du føler deg avvist?

Å føle seg avvist kan gjøre vondt, og man kan fort tenke at det er noe feil med en selv. Vi mennesker er veldig flinke til å si negative ting til oss selv, og ofte kan en avvisning gjøre at vi med en gang tenker at det handler om helt andre ting enn hva det egentlig gjør.

Vi lar de negative tankene spinne, og det som egentlig handler om at man kanskje bare ikke orker den dagen, forstås for eksempel som at han kanskje ikke er interessert lenger.

Ulik betydning for folk

For noen kan det å ha sex kanskje oppleves som en bekreftelse på at man blir satt pris på av kjæresten sin, og noen ser på sex som den måten man uttrykker kjærlighet og tiltrekning på.

Kanskje er det er kun da man opplever at man er nær hverandre. Altså føler man seg elsket og sett ved å ha sex, og derfor kan det oppleves sårende og vondt dersom partneren ikke har lyst like ofte som en selv, eller når partneren sier nei.

Men for andre kan det være helt andre ting som gjør at man føler seg nær eller sett, og at sex spiller mindre rolle. Kanskje er det for eksempel en samtale, det å sitte ved siden av hverandre i sofaen og se film eller bare å lage mat sammen som er det som gir en mest følelse av nærhet.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI–Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Da er ikke nødvendigvis sex en så viktig del av det å være i et forhold, og man kan oppleve det som slitsomt og vanskelig dersom partneren stadig vil uten at man vil selv.

Kanskje føler man at man ikke strekker til, eller kanskje føler man seg presset til å gjøre noe oftere enn man egentlig vil.

Snakke sammen

Du skriver ingenting om hvordan kjæresten din reagerer når du blir lei deg. Har dere snakket noe sammen om hvorfor du har det slik?

Jeg tror det kan være lurt at du utforsker litt hva det er som skjer i deg når han sier nei, hva er det som gjør at du blir lei deg? Kan det være at du også føler deg avvist på andre arenaer i forholdet?

Har det skjedd noe tidligere i forholdet deres som kan ha ført til at du opplever dette sårt? Eller kanskje det er helt andre grunner til at du blir lei deg?

Ved å snakke sammen om dette så kanskje dere kan finne ut noen måter der du ikke opplever det som så vanskelig når han sier nei, eller kanskje dere kan oppdage hva dere sammen kan gjøre for at dere begge føler at dere får nok nærhet og intimitet i forholdet deres.

Jeg håper du fant litt hjelp i dette svaret.

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)