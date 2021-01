Influensere i Dubai vs. sexarbeidere Norge: Haglende kritikk og øredøvende stillhet

Nor Sarira (21)

Nå nettopp

Dette er ikke et forsvar av flyturer til Dubai, men heller et forsvar av menneskene som virkelig kjenner krisen på kroppen, skriver Nor Sarira (21). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB og Stein J. Bjørge / Aftenposten

Hvis Isabel Raad er blitt bildet på urettferdighet under pandemien, så har vi fått et foruroligende normalisert forhold til de økende forskjellene i samfunnet.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Debatten har den siste tiden rast rundt influensere som har trosset rådene om unøvendige utenlandsreiser og reist til Dubai.

Dette er dog ikke enda en kommentar om hvordan influensere som Isabel Raad undergraver dugnaden. Det handler om oppmerksomheten det får sammenlignet med andre viktige saker.

For mens influensernes utenlandsturer har ført debatt rundt solidaritet og felles ansvar, er flere sexarbeidere blitt bortvist fra Norge i smittevernets navn, ifølge NRK.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

De sårbare gruppene

Mange roper høyt om dugnadsånd. Samtidig ser det ut til å vekke mer engasjement å diskutere enkeltindividers valg, enn det gjør å se på hvor skjevt restriksjonene rammer befolkningen.

Sexarbeidere er blitt hardt rammet av restriksjonene uten at det har fått spesielt mye medieoppmerksomhet. Da samfunnet stengte ned i mars, ble sexarbeid forbudt i en periode.

Men flere solgte sex i denne perioden, til tross for smittefrykt og konsekvensene av å bryte smittevernreglene. Det kommer frem i Pro Sentrets rapport «Oversett og etterlatt».

For da pandemien kom, forsvant ikke leie- eller matkostnadene. Forbudet gjorde at mange tok kunder de vanligvis ikke ville tatt, droppet beskyttelse og senket prisene.

For noen uker siden ble en sexarbeider bortvist for å ha for mange nærkontakter, ifølge NRK.

Men mens kritikken haglet mot ferierende influensere, ble bortvisningen av sexarbeideren møtt med øredøvende stillhet i sosiale medier.

Nor Sarira (21). Foto: Privat

Urettferdig

At det er influensere og ikke sexarbeidere eller andre sårbare grupper som har preget overskriftene, peker på noe langt mer problematisk enn Isabel Raad eller Sofie Karlstad. Det er selvsagt forståelig at det oppfattes som umusikalsk at de poster strandbilder fra Dubai.

Det som ikke er fullt så forståelig, er hvorfor handlingene til en influenser kan provosere mer enn urettferdig behandling av sårbare grupper, som har pågått i høyeste grad siden mars 2020.

Det er ikke slik at enkeltmennesker, spesielt offentlige og mektige personer, ikke skal stilles til ansvar for handlingene sine. Problemet oppstår først når kritikken av ett menneske overdøver eller erstatter den viktige kritikken av systemet som gir rom til slike ulikheter.

Hvis Isabel Raad er blitt bildet på urettferdighet under pandemien, så har vi fått et foruroligende normalisert forhold til de økende forskjellene i samfunnet.

Når det blir så store kontraster i medieoppmerksomhet basert på hvem det er snakk om, svekker man både smittevernets og felleskapets sak.

Dette er ikke et forsvar av flyturer til Dubai, men heller et forsvar av menneskene som virkelig kjenner krisen på kroppen.

Dersom vi skal komme oss gjennom dette som et solidarisk samfunn, er det på tide å legge fra seg individfokuset. Vi burde heller debattere hvorfor tiltakene rammer så skjevt til å begynne med.

Les også Jeg vil også ha friheten min tilbake

Les også Ny måned, mindre ansvar

Les også Hvem er gode forbilder?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.