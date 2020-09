Vi stiller opp på koronadugnad, men ikke for flyktningene i Moria

Lea Boye-Lie (17)

Nå nettopp

13 000 flyktninger er på villspor i et fremmed kontinent, uten et sted å oppholde seg og uten noe nettverk, skriver Lea Boye-Lie (17). Alkis Konstantinidis / Reuters

Tallet 50 er så puslete at det er flaut.

Kjære Erna, hvor mange er 50? En fastlege har i gjennomsnittet 1100 mennesker på pasientlisten sin. Jeg går i en klasse med 32 elever. Det er plass til 9700 folk i Oslo Spektrum. Det sitter 20 mennesker i regjeringen.

50 er ikke nok.

Blir verre

13.000 flyktninger er på villspor i et fremmed kontinent, uten et sted å oppholde seg og uten noe nettverk. For få dager siden kom koronaviruset til Moria-leiren, og nå er den jevnet med jorden etter brannene.

Dette er enslige mindreårige, barnefamilier og mennesker uten viten om deres egen fremtid. I en verden herjet av en pandemi, protester og usikkerhet er det ubegripelig at vi ikke viser mer medmenneskelighet og tar inn flere enn 50 asylsøkere til Norge. Til tross for at vi er et ressurssterkt land med både plass og økonomi.

Lea Boye-Lie (17). Privat

Menneskene er der ennå

Det er hjerteskjærende å se at nok en gang velger Erna Solberg å spille politiske spill uten et snev sympati. Tallet 50 er så puslete at det er flaut. Jeg blir flau av å se et Norge, som i mange måneder har vært så stolte over det dugnadsarbeidet vi har gjort i koronakrisen, miste all integritet.

Norge skal være et pågangsland på mange felt, men når det kommer til å redde menneskeliv, mangler vi mot og handlekraft. Moria-leiren finnes ikke mer, men det gjør de menneskene som bodde der.

Politisk spill og agenda må legges til side. Disse livene fortjener det. De fortjener at vi erkjenner urettferdigheten og gjør noe med den.

50 er ikke nok.

