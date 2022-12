Et piano og tusen nye hjerneceller til jul

Ane Flatebø 18 år

8 minutter siden

Å leve et liv med diabetes er en enorm daglig reguleringsoppgave, skriver Ane Flatebø.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Da jeg som 11-åring fikk diabetes type 1, tenkte jeg at «dette går fint». Jeg håndterte det nye livet raskt. Legene roste meg og sa at jeg, som alle andre med diabetes type 1, kan leve et normalt liv.

Sakte, men sikkert begynte imidlertid mitt «normale» liv å bli mindre og mindre normalt. Og for knapt et år siden møtte jeg veggen. Jeg var utvekslingselev i Tyskland og fant ut at nei, det er faktisk en del hensyn jeg må ta. Enten jeg liker det eller ikke.

Fakta Julekalender: «Livsvisdom fra ungdommen» Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres med jevne mellomrom brukt mot dem. Men hva vet vi egentlig om livet deres? Hver dag frem til jul skal 24 unge mennesker dele av sin livsvisdom i Aftenposten. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Vis mer

Diabetesen krever ekstra innsats

Misforstå meg rett. Det finnes ikke en definisjon på hva et normalt liv er. Men å leve et liv med diabetes er en enorm daglig reguleringsoppgave. Det er veldig mye å passe på.

Du kan få til det meste, men til gjengjeld må du legge ned en del innsats. Noen ganger må du bare akseptere at blodsukkeret ikke vil samarbeide, og at energilageret er tomt, selv om det du egentlig vil, er å jogge og invitere noen venner over.

Uansett: I kjent stil sa jeg ikke til så mange at ting var blitt litt kjipt. I stedet så jeg hver dag for meg hvordan et liv uten diabetes ville ha vært. Det ble en vond tankespiral. Til slutt spiste tankene mine meg nesten opp.

Jeg hadde visst aldri gitt noe særlig rom for sorgen over ikke å kunne ha et «normalt» liv. Da den da gjorde seg stor og tydelig i Tyskland, ble det litt for mye av det gode.

Men nok om meg og min diabetes. Jeg har aldri vært spesielt glad i å snakke om meg selv. Dessuten sa jeg ikke ja til å bli med i Si; Ds julekalender for bare å skrive om det kjipe, men fordi jeg ønsker å dele hva som hjalp meg med å gjøre det kjipe mindre kjipt.

Musikken ble løsningen

Det som hjalp meg, er noe så enkelt som at jeg for en drøy måned siden begynte å spille piano. Og la meg fortelle deg: Det har aldri vært deiligere å lære noe nytt!

Når det er sagt, så er jeg absolutt ikke et naturfødt musikktalent som tilfeldigvis i en alder av 18 kjente på et kall om å bli den neste Mozart (det toget har nok uansett gått). Jeg kjente derimot på et kall om å gjøre livet mitt om til noe mer enn diabetes. Og da ble et piano løsningen. Når jeg spiller, er alle tankene i hodet mitt stille. Det er utrolig deilig.

Et piano løser selvfølgelig ikke alle problemene som diabetesen fører med seg. Sorgen over å ha diabetes kommer til å komme og gå resten av livet mitt. Men jeg skal vedde på at den mentale helsen min er blitt ti ganger bedre.

Jeg skal også vedde på at jeg produserer 1000 nye hjerneceller bare jeg setter meg ned foran pianoet. Vinn-vinn. Med andre ord har jeg lært at ja, livet kan være kjipt, men noen ganger er det også verdt å spørre seg selv: Hva kan jeg gjøre for å få det litt bedre? For meg var i hvert fall det å lære seg noe nytt en sykt bra investering.

