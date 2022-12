Vi må slutte å bruke ordet klimaangst

Sivert Refsdal Leder, Innlandet Natur og Ungdom

Her demonstrerte Natur og ungdom utenfor Stortinget før fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023.

Hvor er disse ungdommene med «klimaangst», hvis de finnes?

Denne høsten har flere medier, for eksempel NRK og Dagsavisen, skrevet at hver fjerde ungdom har «klimaangst». Dette refererer til en spørreundersøkelse hvor nesten 11.000 23-åringer fra 28 land ble intervjuet. Blant de norske ungdommene svarte 28 prosent at de er «ekstremt engstelige» for klimaet. 48 prosent svarte at de er «ekstremt bekymret». Derav ordet «klimaangst».

Hvor er disse ungdommene med «klimaangst», hvis de finnes? Jeg har ikke møtt dem i miljøbevegelsen, som jeg er en del av. Hvis de er der, skjuler de seg i hvert fall godt.

Som leder av Innlandet Natur og Ungdom kjemper jeg for klimaet hver eneste dag, og jeg får snakket med mange engasjerte ungdommer i fylkeslaget. Dette er ikke ungdommer fulle av angst, slik man kan få inntrykk av når man leser overskriftene. De er rett og slett en for glad og entusiastisk gjeng til det.

Riktignok har jeg møtt frustrerte ungdommer som mener at for mange politikere gjør for lite. Men, hallo! Det er jo ikke angst, men sunn bekymring for egen fremtid.

Handlingslammet

Mediene har også feil fokus når de enten ikke får med seg eller fremhever paradokset som den nevnte undersøkelsen avdekker: Nemlig at én fjerdedel av norske ungdommer sier de er ekstremt engstelige for klimaet, mens de færreste velger å engasjere seg.

Tiltaksløst er et ord klimabevegelsen ofte bruker om politikk som ikke kutter nok utslipp, men jeg vil gjerne bruke dette ordet om oss, ungdommer i Norge. Hvor er alle disse 25 prosentene som angivelig skal ha fått angst av klimakrisen? Ikke i Natur og Ungdom i hvert fall. Så hvor er de?

Det store orakelet innenfor ungdomsrådsgivning, ung.no, skriver dette om klimaangst:

«Jobber du i et fellesskap mot et felles mål, vil det skape en følelse av mening og sosial tilhørighet. Det i seg selv vil hjelpe mot de vonde følelsene.»

Mange ungdommer står handlingslammet i kampen mot vår egen «klimaengstelse», slik som statsledere står handlingslammet i kampen mot å redusere våre egne utslipp. Løsningen er så enkel, men allikevel så vanskelig å få folk til å forstå. Det første steget er nemlig det samme i begge sakene: Det starter hos enkeltmennesker med et ønske om å engasjere seg.

Fra engstelse til engasjement

Jeg håper mediene og andre aktører slutter å bruke ordet klimaangst, for det får hele debatten til å spore av og handle om oss selv. Vi vet jo at klimakamp ikke handler om privilegert norsk ungdom som blir urolige av å lese om klimaendringer, men om barn og unge i andre land som blir hardest rammet.

Innen 2030 skal Norge kutte 55 prosent av sine utslipp. Jeg vil sette like ambisiøse mål for den ekstreme engstelsen. Kanskje til og med enda mer ambisiøse. La oss gå fra 25 prosent ekstrem engstelse til 100 prosent engasjement!

