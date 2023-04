Har nordmenn glemt grunnleggende høflighet?

Om det kommer inn en dame med tre småbarn og de er nødt til å stå i en full buss, da gir du fra deg plassen din, skriver debattanten.

Fire enkle tips til endring!

17.04.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Hvis du ikke får til noe av det jeg skriver om i teksten, i dag, så får du en ny sjanse i morgen.

Merk: Dette innlegget baserer seg på forfatterens egne erfaringer.

Vi lever i en verden hvor samarbeid og det å se hverandre aldri har vært viktigere. Samtidig har mange av oss helt glemt å ta hensyn til hverandre i hverdagen. Hva skjedde med litt manerer?

Kanskje er vi blitt så opptatt av å bruke riktig pronomen at vi underveis har glemt de mest grunnleggende formene for høflighet? Og da snakker jeg ikke om at vi skal bryte kulturelle barrierer. Men jeg har noen punkter som jeg tror de fleste kan ha godt av å bli minnet på:

1. Buss

Bare slapp av, du skal nok (som oftest) fortsatt få sitte alene på bussen. Men ikke forvent at du får beholde det privilegiet hvis du har kapret et firer-sete for deg selv ... Særlig hvis det er full buss.

Om det kommer inn en dame med tre småbarn og de er nødt til å stå i en full buss, da gir du fra deg plassen din. Eller: Det minste du kan gjøre, er å fjerne sekken din som blokkerer setet. Dette er ikke en «håndkle på solsengen betyr reservert»-situasjon. Ta hensyn!

2. Trafikk

Blinklys finnes! Signaliser hvor du skal i trafikken, slik at ting går litt mer effektivt og trafikken blir tryggere. Som ny bilist er det få ting som irriterer meg mer. Dette er lett, ta hensyn!

3. Sosialt

Ser du noen du kjenner, som du ikke har lyst til å snakke med? Ikke lat som ingenting og ignorer dem. Gi et hei eller et smil. Stol på meg, du gjør det bare kleint om du velger å overse dem. Denne kan også utvides til ukjente forbipasserende om du føler for å leve litt på kanten en dag (!) Uansett, ta hensyn! Ikke vær et fjols.

4. Skyv inn stolen

Sist, men ikke minst, skyv inn stolen etter at du har gått fra pulten/bordet. Da blir det mye enklere for folk å gå forbi, og det bedrer humøret. Og: Det blir en sikker rømningsvei. Man skal ikke måtte bryte seg gjennom sperringer for å komme ut. Det krever ikke så mye heller, så ta hensyn!

Og hvis du ikke får til noe av det jeg skriver om i teksten i dag, så får du en ny sjanse i morgen. Så bare husk å smile og vinke, helst med alle fem fingre.

Ta hensyn!

PS: Manerer gjelder også i kommentarfelt.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!