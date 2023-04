Russetiden er en feiring, ikke et problem

Utenforskap og mobbing er dessverre noe som bygger seg opp gjennom barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen og starten av videregående, skriver debattanten.

Problemene starter ikke i russetiden. Hvor har de voksne vært de 12,5 årene før?

22.04.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

19. april skrev Tobias Teksum (18) at vi må innføre flere sanksjoner på russetiden for å få kontroll på den. Jeg deler Teksums bekymringer. Samtidig må vi spørre oss selv hvor problemet egentlig ligger. Det er først og fremst ikke straff som er løsningen på utfordringene knyttet til russetiden.

Da jeg begynte på VG1, var de nærmeste vennene mine mer begeistret for russetiden enn meg. Jeg valgte derfor ikke å være med i russegruppen deres, rett og slett fordi jeg ikke delte interessen.

Men selv om jeg velger ikke å være russ, så betyr ikke det at jeg blir stemplet som ukul og venneløs. Det betyr bare at jeg ikke har lyst til å ha på meg en rød dress i en måned.

Russetiden endrer ingenting

Selv om avgangselever tar på seg russedress etter påske, så får de ikke en ny personlighet. Utenforskap og mobbing er dessverre noe som bygger seg opp gjennom barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen og starten av videregående. Det starter ikke i russetiden. Dette er problemer som er til stede gjennom hele skolegangen.

Om skoler, politikere og foreldre endelig klarer å ta mobbing på alvor i russetiden, er det fint. Men hvis de er så bekymret, må jeg spørre: Hvor har de da vært de siste 12,5 årene?

Mobbing og utenforskap i skolen må plukkes opp mye tidligere, og det må forebygges lenge før videregående. Å straffe russen for systemsvikt fra kommuner, skoler og foreldre er ikke bare urettferdig, det vil heller ikke funke.

I vinter lanserte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) en intensjonserklæring for russetiden. I den påpekte hun at russetiden i utgangspunktet ikke er skolens ansvar. Russ er 18- og 19-åringer, noe som betyr at de ikke lenger er barn, ifølge norsk lov. Feiringen skal fortsatt være av og for russ, og noe vi kan bestemme over selv.

Vi må klare å stole på russen som voksne mennesker. Hvordan man oppfører seg som russ, er også et resultat av hva man er blitt lært av familie, venner og på skolen. Jeg skulle gjerne ønske folk reagerte like kraftig på mobbing i skoleløpet som de gjør under russetiden.

Elever har alltid gruppert seg

I fjor foreslo ombudet for barn og unge i Viken å forby russegensere og russebusser på skolene. Selv om intensjonen er god, tror jeg ikke elever automatisk kommer til å snakke med hverandre i kantinen eller slutte å bruke penger på russefeiring av den grunn.

Elever grupperer seg. Det har de gjort i årevis. Noen elever bruker også store summer på buss, fordi de ikke har andre steder å være.

Da synes jeg russen i Halden har funnet en bedre løsning. De var i dialog med kommunen og fikk til en egen russekro. Det er en møteplass for russen, hvor det er gratis inngang. Her snakket faktisk kommunen med russen, istedenfor blindt å forby alt de ikke liker.

Jeg unner vennene mine en ordentlig god russefeiring om ett års tid. Da har vi forhåpentlig kommet frem til en løsning som fungerer for alle, fremfor frykt og regler tredd over hodene på russen.

Hvis vi skal se på endringer, håper jeg disse starter når barna har sin første dag i barnehagen, til de holder vitnemålet i hånden på videregående. Jeg håper også vi kan ha en fornuftig debatt på veien.

