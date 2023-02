Det er på tide at vi får øynene opp for influensernes makt!

17.02.2023 12:10

Dette bildet har vakt reaksjoner. - Makten og påvirkningskraften influensere har, må ikke undervurderes, skriver debattanten.

«Pose-bildet» har skapt mye debatt, men debatten kan ikke slutte her.

Søndag 12. februar publiserte influenser Sofie Steen Isachsen, kjent som Sophie Elise, en bildekarusell på Instagram. På et av bildene holdt en annen influenser en liten pose med det som ser ut som hvitt pulver, noe som gjorde at innlegget fort ble slettet.

I etterkant har bildet skapt mye debatt, men debatten kan ikke slutte her. Denne situasjonen forteller oss mye om makten som ligger i influenserbransjen som helhet. Den kan ikke ignoreres.

At Isachsen publiserte et slikt bilde, er alvorlig. Til tross for at vi ikke vet hva posens innhold er, er det på grunn av konteksten lett å få assosiasjoner til dop. Isachsen, som en av Norges største påvirkere med enormt mange unge følgere, har et ansvar for hvilke signaler hun sender ut – uavhengig av posens innhold.

Selv en liten detalj på et bilde, særlig når posens innhold ikke kommenteres, kan bidra til en normalisering av dop blant barn og unge. Denne store påvirkningskraften er Isachsen nødt til å ta seriøst. Men hun er ikke alene om å ha den.

Stor påvirkningskraft

Mange influensere har en målgruppe som primært er barn og unge. Dette er en målgruppe som det ofte er lettere å påvirke enn andre. I 2021 fulgte 64 prosent av barn og unge en influenser, ifølge en Ipsos-undersøkelse.

Og influensere har makt over følgerne sine. I den samme undersøkelsen svarte 52 prosent av barn og unge at de er blitt engasjert i en sak fordi noen de følger, har snakket om den. Dette medfører et stort ansvar. Dette er et ansvar det ikke virker som om influensere som Isachsen har tatt tilstrekkelig på alvor.

Selv om innlegget ble slettet etter få minutter, burde det ikke ha blitt publisert i utgangspunktet. Influensere bør ha et bevisst forhold til hva de publiserer, sånn at slikt ikke skjer.

Den påvirkningen influensere har, blir desto mer problematisk når innholdet som publiseres, er reklame. Den nevnte Ipsos-undersøkelsen viser at 32 prosent av unge har kjøpt et produkt fordi noen de følger, har reklamert for det.

Reklame fra influensere går ofte i ett med annet innhold på sosiale medier. Dette gjør at skillet mellom privatliv og forbrukerliv viskes ut. Influensere er nødt til å ha et aktivt forhold til hvordan de tjener pengene sine, og til hvilke budskap de selger til barn og unge.

Må ikke undervurderes

Vi håper at situasjonen rundt Isachsens bilde kan bidra til at flere får øynene opp for makten influensere har overfor befolkningen generelt, men særlig overfor barn og unge. En makt som de kan tjene seg rike på.

Det er for så vidt bra at innlegget raskt ble slettet, men vi mener at Isachsen burde beklage innlegget offentlig

Derfor er det viktig at Isachsen tar ansvar for egne handlinger i denne saken, og at de får konsekvenser. Det er for så vidt bra at innlegget raskt ble slettet, men vi mener at Isachsen burde beklage innlegget offentlig. Hun kan ikke fortsette å ignorere hva som skjedde.

Vi håper også at NRK på sin side tar sitt samfunnsansvar på alvor og ikke lar denne situasjonen feies under teppet. Vi har ikke en fasit på hva konsekvensene burde være, men de må vurdere hvem de samarbeider med, og på hvilken måte. Samarbeidet mellom Isachsen og NRK bør ikke nødvendigvis avsluttes, men vi ønsker heller ikke at alt skal fortsette som normalt uten at feilen som ble begått, blir erkjent.

Makten og påvirkningskraften influensere har, må ikke undervurderes.

