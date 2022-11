Nei, å kaste tomatsuppe på van Goghs malerier er faktisk ikke å dra det for langt

Ingrid Eline Barrabés Gørrissen Student og medlem i Natur og Ungdom

11 minutter siden

I midten av oktober i år ble maleriet «Solsikker» av van Gogh forsøkt ødelagt av klimaaktivister. Verket henger i Storbritannias nasjonalgalleri på Trafalgar Square i London.

Når radikal handling får mer oppmerksomhet enn vanlige protester, er det fullt forståelig at folk velger det.

Nei, å kaste tomatsuppe på Vincent van Goghs malerier er faktisk ikke å dra det for langt. Politikeres uvilje til å ta nødvendige steg for å stoppe klimakrisen er det som tvinger folk til å ty til slike protestmetoder. Når vanlige protester ikke funker, og folkevalgte politikere ikke gjør som de har lovet, blir det nødvendig å dra det lenger.

Jeg kunne ha begynt med å skrive om hvordan verken van Goghs «Solsikker» eller voksfiguren av kong Charles på Madame Tussauds arrow-outward-link faktisk ikke ble permanent skadet. Jeg kunne ha skrevet om hvordan de var beskyttet og lett kunne rengjøres arrow-outward-link slik at ingen kunne se at de var blitt vandalisert. Men det er ikke relevant.

Er det virkelig sånn at et gammelt maleri er verdt mer enn hele vår verdens fremtid? Er en voksfigur verdt mer enn de flere tusen som allerede har mistet livet som følge av klimaendringer?

Tvunget til å ty til mer dramatiske metoder

Vanlige protester, demonstrasjoner og aksjoner blir ofte komplett ignorert av både mediene og de andre i maktposisjoner.

For to uker siden var det flere aksjoner arrow-outward-link mot oljefeltet Wisting, men det har knapt fått noe dekning av tradisjonelle medier. Jeg har ikke sett en eneste artikkel i verken Aftenposten eller VG. Da er det ikke rart at enkelte aktivister velger å bruke andre metoder.

Ikke misforstå, majoriteten av klimaaktivister kaster ikke kaker på voksfigurer. Og jeg synes ikke at hærverk eller vandalisme er greit. Men ikke bli overrasket om det skjer mer jevnlig i fremtiden. Dette er en direkte konsekvens av medienes mangelfulle dekning av mindre radikale handlinger og av politikernes mangel på verdifulle handlinger for et grønt skifte.

Når hærværk eller annen mer radikal handling får mer oppmerksomhet enn andre protester, er det fullt forståelig at folk velger det.

Opprør er språket til dem som ikke lyttes til, og våre politikere har på hørselvern.

Medienes dekning av klimasaker er rett og slett latterlig, og når såkalt grønne partier nedprioriterer klimasatsing i statsbudsjett og innvilger nye oljefelter, er det ikke rart folk ikke føler seg hørt.

Opprør er språket til dem som ikk lyttes til, og våre politikere har på hørselvern.

Et gammelt maleri er ikke noe å sørge over

Når aktivister må ty til å sette fyr på seg selv, som skjedde utenfor den amerikanske høyesteretten i vår arrow-outward-link , er det noe som er alvorlig galt. Det er institusjonene som ignorerer oss, som har feilet totalt. Det er grådige politikere og olje- og kullselskaper som verdsetter kortsiktig profitt over livet til yngre og fremtidige generasjoner. Det er mediene som ikke dekker protestaksjoner og tvinger aktivister til å gå lenger og lenger for å ha en sjanse til å bli hørt.

Når livet til flere milliarder står på spill, er ikke et gammelt maleri noe å sørge over.

