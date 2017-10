Fra vi begynner på ungdomsskolen er vi nødt til å ta valg basert på videre studieretninger. Etter hvert som vi blir eldre, blir presset på «å legge planene for fremtiden» stadig større.

Som ungdom er det ett spørsmål jeg er umåtelig lei av å høre. Nemlig: «Har du bestemt deg for hva du skal bli?».

Press om fremtidsplaner

Til alle foreldre: Er dette virkelig et spørsmål verdt å stille? Til deg som truer barnet ditt med utsagn som: «Hvis du ikke tar utdanning, havner du i kassa på Coop» eller «friår etter videregående er ikke så lurt, gå rett på utdanning».

Tenk deg om en siste gang før du kommer med dine subjektive påstander og meninger.

At du ikke bør nevne sånt fordi barnet ditt kanskje har genuint lyst til å jobbe i kassen i en butikk, regner jeg med at jeg ikke trenger å nevne en gang. Forhåpentligvis er du smart nok som forelder til å forstå det.

Det jeg snakker om, er presset på unge om fremtidsplaner.

På ungdomsskolen hadde vi utdanningsvalg, et fag som forberedte oss på studieretning på videregående.

Fra rådgiver/sosiallærer i disse timene lå det, slik jeg oppfattet det, alltid et budskap i undertonen som sa «dere må bestemme dere for hva dere skal velge, og helst så fort som mulig».

Ikke stress

Heldigvis har aldri mine foreldre nevnt noe om at jeg må bestemme meg for hva jeg vil bli, men jeg hører stadig vekk andre foreldre snakke om det.

For Guds, Allahs og ungdommenes skyld; la oss få ta våre egne valg!

Som forelder er det også en oppgave å la barnet ditt få velge selv hva han eller hun vil gjøre etter videregående.

Det innebærer faktisk at barnet ditt skal kunne ta seg tid til å bestemme seg, og ikke føle noe press.

Engelsklærereren min gjorde det noe bra - hun fortalte oss at vi hadde mye mer tid enn vi trodde. Hun var ferdig utdannet da hun var omtrent 40. Ikke fordi utdanningen tok så mange år, men fordi hun ikke visste at hun ville bli lærer før.

Min oppfordring

Her er min oppfordring til unge: Søk jobber som er interessante for deg.

De jobbene som ikke krever så mye utdanning (eller kanskje ingen) er nødvendigvis ikke dårlig betalt, og de går fint an å leve av.

Jeg håper inderlig ikke at alle foreldre har en visjon om at barnet deres må bli den neste Steve Jobs eller Bill Gates og tjene flerfoldige millioner. Det er mye viktigere å følge det du brenner for.

Og hvis det ikke er noe spesielt: ikke stress.

Samfunnet har mange kreative bransjer, hvor utdanning heller ikke er noe å lene seg tilbake på.

Til alle foreldre som stresser opp kidsa deres med at de må bestemme seg for hva de skal bli: Slapp av. Ungene deres har tross alt mange år igjen frem til de er 40, og da kan de jo alltids bli lærere.

