Nylig fikk organisasjonen ICAN Nobels fredspris for sin innsats for å forby atomvåpen. De ønsker å samle sammen FN-land for å sette opp en resolusjon for å forby atomvåpen og skape en atomfri verden.

Moderpartiet mitt Høyre har valgt å ikke støtte innsatsen mot å forby atomvåpen på grunnlag av samarbeidet med NATO.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Stor trussel

Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge. En tid der stormakter som USA og Nord-Korea truer med å skyte både slemme ”tweets” og atomvåpen mot hverandre.

Verden trenger ikke atomvåpen. Det finnes mer siviliserte måter å skape sikkerhet og bygge allianser på enn å true hverandre med total utslettelse.

Atomvåpen er en trussel vi ikke kan stå overfor, og må derfor forbys for å utelukke trusselen.

Ett av argumentene utenriksminister Børge Brende nevner mot å støtte forbudet, er blant annet at det står i strid med NATOs forpliktelser.

Fikk du med deg denne? Utenriksminister Børge Brende: Ytre press vil neppe bidra til å avskaffe atomvåpen

Sa nei på 1970-tallet

Dersom Norge støtter resolusjonen mot atomvåpen dannes det et grunnlag for en verden uten atomvåpen.

Norge har også historisk hatt en selvstendig politikk rundt atomvåpen innad i NATO. På 1970-tallet sa Norge nei til utplassering av atomvåpen på norsk jord. Dette har ikke svekket NATO-medlemskapet i ettertid, så hvorfor skulle det hindre Norge denne gang?

Kjære Høyre, det er ikke for sent å snu. Det blir for sent å snu når Kim Jong-un står opp på feil fot og trykker på den røde knappen.

Forby atomvåpen, og la oss være en pådriver i visjonen om en atomvåpenfri verden.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Mer om ICAN og atomvåpennedrustning? Les også: