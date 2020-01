Et område i Australia på størrelse med Danmark brenner. 500 millioner dyr er døde. Skrekkbilder av brente koalaer og kenguruer florerer på nyhetene. Og det fortsetter. Sørlige Afrika er rammet av en tørkeperiode som nekter å gi seg. 45 millioner mennesker trues av matmangel. Victoriafallene, en av verdens største fosser, er nærmest blitt til en bekk.

Hvorfor er vi fortsatt i tvil om hvorvidt vi burde fase ut oljen eller ikke, eller om vi burde fly mindre, spise mindre kjøtt og alt annet?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Er det ikke nok at koalaene nesten er utryddet? At regnskogen minker i rekordfart? At Maja Lundes bøker er blitt virkelighet? At Jorden snart er ubeboelig? Hva må til for at dere skal reagere?

De katastrofale hendelsene som skjer rundt på Jorden nå, er en konsekvens av vår måte å drive planeten på. Det brenner ikke bare i Australia, men i Amazonas, California og Chile. FNs naturpanel kom med en dyster rapport våren 2019. Der sto det at menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter. Bare i Norge er 2000 arter utrydningstruet.

Vi ødelegger livsgrunnlaget vårt, og vi har politikere både nasjonalt og lokalt som gir blaffen i det. Det er sjokkerende. Hvor lenge skal vi vente med å handle? Hvor mange ganger må forskere legge frem rapporter for å få oss mennesker til å handle?

Klima- og naturkrisen er så alvorlig! Vi har dette tiåret på å gjøre noe. Likevel feirer regjeringen at vi åpner et oljefelt som vil føre til enda flere klimaendringer og naturødeleggelse.

Denne regjeringen er dobbeltmoralsk. Erna burde skamme seg over at hun mener at norsk klimapolitikk er god. Hun burde skamme seg over at regjeringen hennes bidrar til klimakrisen i stedet for å stoppe den.

Tiåret som avgjør

2020-tallet er tiåret som avgjør alt. La dette tiåret være det tiåret hvor verden samler seg, bekjemper klimaendringene og sikrer en god, stabil og ren verden!

Det beste du kan gjøre for fremtiden din og barna dine, er å vise at du bryr deg. At du bryr deg om store områder som blir mørklagt av brann, og områder som blir oversvømt og uttørket. Og ikke minst å vise at du bryr deg om alle menneskene involvert.

Engasjer deg, bli med og jobb for endring. Del gjerne dine bønner for Australia på sosiale medier. Men én ting som virkelig hjelper, er å stemme riktig.

Stem på partier som ikke bare har den rette politikken, men også handleevnen til å prioritere riktig.

Bli med i kampen mot klimaendringer og politikere som ikke bryr seg. Vi trenger deg, og kloden trenger deg.

