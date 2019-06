Pride-måneden er i gang, og du ser kanskje mer regnbuer og glitter i gatene enn ellers. Du møter kanskje på en fyr med bedre øyenskygge enn damen din, eller en dame som ser bedre ut i dress enn mannen din i bryllupet deres.

Dette kan du se i hvilken som helst annen måned, også. Stereotyper og kjønnsroller utfordres mer og mer hver dag, idet vi sakte, men sikkert beveger oss inn i en bedre, mer inkluderende fremtid.

Men ikke alle har lov til å bryte disse kjønnsrollene. La meg fortelle deg hvorfor transpersoner fortjener den samme likestillingen vi alle kjemper for.

Uklar betydning

Vi beundrer damene som skåler med MC-gjengen, vi oppmuntrer de unge guttene i dansestudioet, og vi står bak dem som våger ikke å samsvare med noe kjønn i det hele tatt.

Men når en av disse guttene i dansestudioet viser seg å være en transgutt (gutt født som jente, red. anml), er han da ikke mann nok til å danse lenger? Er transdamen (jente født som gutt, red. anml) som kjører Harley, plutselig ikke feminin nok til å regnes som kvinne lenger?

Når en transperson søker hjelp om behandling, blir det ofte stilt krav om at vi må ha «levd som det kjønnet vi identifiserer oss som» i en periode i forveien. Men hva i alle dager betyr det å leve som et kjønn?

Gange, klær og lukt

Jeg har vært meg selv hele livet. Jeg ble pyntet i rosa da jeg ble døpt, jeg har nærmest bodd i stallen siden fjerde klasse, og jeg gikk gjennom One Direction-fasen sammen med tusenvis av jenter. Betyr det at jeg levde som jente?

Jeg vokste opp med videospill og guttegjenger, jeg lekte superhelt og trollmann, og både før og etter One Direction toppet Metallica spillelisten. Betyr dette at jeg levde som gutt?

Victor Nicolai Lerfald

Svaret er enkelt. Jeg levde alltid som meg selv, uansett hvordan verden så meg. Likevel, på grunn av hvordan verden så meg, følte jeg ikke jeg levde i det hele tatt.

Når du er trans, er du konstant klar over at du er trans. Du er klar over måten du går på, stemmen din og størrelsen på fingrene dine. Men du er også klar over småtingene alle andre legger merke til – som fargen på jakken din eller hvilken avdeling T-skjorten din kommer fra.

Du er klar over hvilken deo du bruker, hvilken parfyme, hvilken sjampo og såpe. Fordi når du er trans, har du ting du må bevise, og mest av alt må du bevise din egen kropp at den tar feil.

Teste maskulinitet

Dette er noe samfunnet har drillet inn i oss. Det er nettopp derfor vi må bevise for alle at vi faktisk er det vi sier vi er. Andre gutter trenger ikke å teste maskuliniteten sin for å bli godtatt, fordi de allerede har det som trengs, hengende mellom beina.

Som transmann er jeg nødt til å være maskulin nok. Jeg blir ikke godtatt som meg selv, jeg blir ikke respektert eller hørt hvis jeg ikke kan bevise maskuliniteten min til folk som tviler.

Men hvis vi virkelig vil ha likestilling, må det gjelde alle. Gutter skal ikke trenge å bevise eller understreke at de er gutter selv om de liker å leke med dukker eller å henge med jenter. Alle jenter skal kunne få leke i gjørmen, bli elektrikere eller diskutere fotballkamper uten å måtte tenke på at det er for maskulint for kvinner å gjøre.

Vi som samfunn må kjempe for at alle skal stå likt. Interesser, utseende og personlighet er ikke definisjonen av kjønn.

Ved å stille slike krav til transpersoner forsterkes tanken om at de ikke er «ekte» menn eller kvinner. Det er en destruktiv tankegang som verden må komme seg over.

Overlat spørsmålet om hva kromosomer og genitalia betyr til leger og vitenskapsmenn, og velg heller å respektere de du møter.

