I år var det lite fokus på hvorfor vi faktisk har heist flaggene til topps over hele landet, lite fokus på en viktig dag for Norge. Det kan virke som 8. mai er i ferd med å bli litt bortglemt i luksus- og hverdagsproblemer.

8. mai for 74 år siden ble Norge frigjort etter fem år (!) med okkupasjon under 2. verdenskrig. På denne dagen kunne vår eldre generasjon, som hadde mistet nære og kjære, endelig feire friheten.

Viderefør historien

Nordmenn som levde på denne tiden, vet hvordan det var å leve i en faktisk verdenskrig. Generasjoner kommer og går, og det en helt naturlig del av vår eksistens. Men, og dette er et stort men, vi som lever videre, MÅ videreføre denne historien til våre etterkommere. En krig som etterlot seg så mange døde, skadede og etterlatte, kan ikke gå i glemmeboken.

Vi lever i en helt annerledes verden enn det våre foreldre/besteforeldre/oldeforeldre gjorde for 74 år siden. I dag har sosiale medier og massemediene en mulighet til å nå ut til et enormt stort publikum, og det burde utnyttes så til de grader for å holde liv i historien, minnes de som kjempet, døde og de som har bygget opp landet.

Veterandagen

I 2010 ble denne dagen tillagt noe mer. Veterandagen. Som en merkedag for veteraner og for dem som tjenestegjør den dag i dag. De øver, trener, fryser, svetter og blør for å være klare hvis noe skulle ramme vår nasjon igjen.

De fortjener mer oppmerksomhet og anerkjennelse. Og jeg er stolt av hver eneste mann og kvinne som er i stand til å stå opp for vårt land og vår frihet.

Mitt mål med dette innlegget er ikke å skjære alle medier over én kam. Mitt hjemsted er veldig flink til å markere denne dagen, noe jeg er stolt av! Men jeg syns fokuset i mediene generelt har vært for lite i år.

