Jeg er en somalisk jente, men jeg er født i Norge. Hva skal jeg si når folk spør meg hvor jeg er fra? «Jeg er somalier født i Norge» eller «jeg er en norsksomalier»? Dette er kanskje ikke en veldig stor greie, da begge stort sett betyr det samme, men jeg tror ikke begge definisjonene får like reaksjoner.

Ukult bare å være norsk?

Gjennom noen av ungdomsårene mine fikk jeg inntrykk av at det er litt rart og ukult hvis en person med annen landbakgrunn kaller seg norsk. Jeg hadde hørt det fra et par jevnaldrende, som også hadde bakgrunn fra andre land. Å kalle seg norsk ble liksom assosiert med å prøve å glemme sine røtter, eller en form for assimilering.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

I dag føler jeg meg dårlig som lot meg rive med av denne tankegangen, for det er absolutt ikke noe jeg er enig i. Selv om man kaller seg norsk, betyr det ikke nødvendigvis at man prøver å glemme sine røtter.

At jeg er født her i et trygt land, er noe jeg er takknemlig for og ser på som en velsignelse. Det er en viktig del av livet mitt og min identitet, for sannelig kan jeg ikke ignorere selve stedet jeg ble født, ikke sant?

Hva skal jeg si?

Men jeg må innrømme at jeg synes det er betydelig mye enklere å kalle meg for somalier og nevne at jeg er født her, enn å si jeg er norsksomalier. Det er kanskje fordi det første alternativet mest sannsynlig ikke vekker noen reaksjoner sammenlignet med det sistnevnte.

Hvis jeg sier at jeg er norsksomalier, blir jeg nok møtt med et funderende ansiktsuttrykk, etterfulgt av et «nei, du er ikke norsk, du er somalier». Deretter vil jeg føle meg litt tåpelig for å ha sagt det i det hele tatt. Kanskje det er på grunn av hudfargen min også. Men kanskje jeg overdriver, jeg vet ikke?

Jeg er utrolig takknemlig for at jeg er fra Somalia. Jeg er også utrolig takknemlig for at jeg er født i Norge. For meg betyr ikke begrepet «norsk bindestrek en annen etnisitet» at man prøver å glemme hvor man egentlig er fra. For meg betyr det at man ønsker å sette pris på to land som begge er del av ens identitet.

