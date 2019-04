Vi sitter på Bergensbanen og ser ut av vinduet på det flotte fjellandskapet. Endelig er påsken her. Rundt oss sitter skiglade mennesker som gleder seg til skiturer, appelsiner og Kvikk lunsj. Samtidig sitter hundrevis av nordmenn på et fly til varmere strøk.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Født med ski på beina?

Det er ikke det at vi ikke vil at folk skal nyte ferien sin. Det er bare det at vi nordmenn nesten glemmer hvor vakkert det er å ta toget hjem, til hytta og til skisporet. Dessuten har vi glemt at fly er en klimabombe. Nordmenn flyr langt mer enn en gjennomsnittlig europeer, og vi er liksom født med ski på beina? Nå er det ikke lenger luksus å nyte solen på fjellet, nå duger kun solen på Granca.

Alva Førsund / Natur og ungdom

Å kunne ta en flytur til Mallorca eller Kreta for en ukes sydenferie i påsken er på ingen måte en selvfølge for mange i andre land. Det er derimot blitt svært vanlig at nordmenn tar seg råd til slike charterturer, som dessverre er blitt en stor del av norsk feriekultur.

Bidra i klimakampen

Mange nordmenn ønsker nye opplevelser, men hva med å oppleve vårt langstrakte land? Hva med surfing i Lofoten eller slalåm på Geilo? Norge har så mye å by på hvis man er villig til å utforske. Man trenger ikke dra utenlands for hverken byferie, fjellferie eller strandferie.

Vi ønsker oss en miljøvennlig norgesferie denne påsken, og det håper vi du også gjør. Dersom vi skal nå klimamålene, kan vi ikke fortsette å fly utenlands hver eneste ferie. Bidra i klimakampen ved å kutte egne utslipp. Ta tog, buss eller bil dit du skal, og gjør selve reisen til en del av opplevelsen.

God klimavennlig påske!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.