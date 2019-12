«Liker du fortsatt gutter?» «Føler du deg mest som gutt eller jente?» Dette er to av de provoserende spørsmålene jeg er blitt stilt, etter at jeg valgte å klippe håret mitt kort.

Når man ikke engang kan klippe håret sitt kort uten å bli spurt om man fortsatt liker gutter, da har kjønnsrollene og forventningene fra samfunnet gått for langt.

Jeg skjulte meg selv og vokste ut håret

Jeg hadde faktisk kort hår da jeg gikk i 6. klasse også. Miley Cyrus hadde akkurat kommet ut med sangen Wrecking Ball, og jeg var besatt. Jeg syntes det var sykt kult at Miley hadde kort hår, og etter en prat med foreldrene mine fikk jeg lov til å klippe meg likt.

Etter frisørtimen følte jeg meg fantastisk, jeg fikk en følelse av at jeg var meg selv. Identiteten min kom frem, og det føltes riktig.

Men det tok ikke lang tid før kommentarene begynte å komme, både positive og negative. Som 12-åring var det utrolig vondt å bli spurt «Er du gutt eller jente?» av et annet barn på vei hjem fra skolen. Alt resulterte i at jeg sparte ut håret igjen. Jeg skjulte en del av meg fordi samfunnet reagerte så dårlig, jeg ville ikke bli sett på som et avvik.

Foreldrene sitter med ansvaret

Jeg klandrer ingen av barna som slengte disse spørsmålene til meg, jeg klandrer foreldrene deres og egentlig hele samfunnet.

Foreldre er som oftest de som har størst påvirkningskraft på et barn og har derfor en uendelig stor oppgave foran seg. Jeg ber dere, vær så snill, ikke pes på med masse forventninger og normer. La barnet ditt utvikle seg selv, velge leketøy selv, velge sin egen favorittfarge.

Vi har alle vår egen identitet, ingen er like og alle er unike. Kan vi som samfunn begynne å ta det innover oss før vi dømmer andre? Kjøønnsrollene og forventningene knyttet til dem er skadelig og fører til at mange ikke tør å være seg selv.

