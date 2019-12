Årets julekalender har tema livsvisdom fra ungdommen. Dagens luke er skrevet av Eva Østigård (21) fra Oslo.

Å være ung betyr å søke etter å bli noe annet enn det vi er. I vår, etter en vanskelig vinter, bestemte jeg meg for å ta tak i livet mitt. Jeg ville bli en forbedret utgave av meg selv, jeg ville være lykkelig.

For at det skulle skje, måtte jeg gjennom en forandring. Jeg måtte prøve nye ting, utfordre meg selv og gå ut av komfortsonen for å se hva som var på den andre siden.

Fakta: Årets julekalender i Aftenposten Hva vet vi egentlig om menneske rundt oss og hvilke liv de har levd? Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres altfor ofte brukt mot dem som en hersketeknikk i ulike kommentarfelter. I denne julekalenderen vil vi vise frem at visdom ikke nødvendigvis henger sammen med alder, og at vi alle har noe å lære av hverandre. Derfor deler 24 ungdommer med 24 forskjellige liv noe av sin livsvisdom hver dag frem til jul. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng på e-post amalie.lereng@aftenposten.no

Ble sliten

Jeg startet med små ting som jeg ikke var vant til å gjøre, som å spørre gamle folk på bussen om de ville ha plassen min. Etter hvert tenkte jeg «hvorfor ikke prøve å snakke med fremmede?», og jeg begynte å snakke med dem på bussen og T-banen. Jeg begynte også i en teatergruppe og gikk på auditions.

Alle disse tingene var forskjellige fra hverandre, men jeg tenkte at dette var måter jeg kunne bli den jeg ville være på. Det viktigste var at jeg hadde prøvd.

Etter hvert som tiden gikk, ble jeg sliten. Jeg utfordret meg selv sikkert hver dag, og hver gang jeg ikke klarte noe, ble jeg misfornøyd.

Jeg hadde hele tiden sett for meg det Eva kunne være, men jeg visste ikke om dette var den riktige veien å gå.

En video

En dag så jeg en Tedxtalks-video som het «Hvordan finne sin stemme?». Kvinnen i videoen fortalte at hun hadde kjempet seg til en finansjobb i City i London. På skolen hadde hun ikke gode karakterer, og lærerne hadde heller ikke troen på henne. Hun bestemte seg for at hun ville bevise det motsatte, noe som ble hennes motivasjon. Hun satte seg et mål og kjempet hardt for å oppnå det: å jobbe innen finans.

Hun hadde helt glemt å tenke på om hun ville like jobben, men en dag ble hun invitert til å snakke i et radioprogram. Med en gang hun tok på seg hodetelefonene og begynte å snakke, opplevde hun at alt føltes riktig.

Hun elsket å snakke på radio, det kom så lett for henne. Hun var i sitt rette element. Ikke fordi hun hadde kjempet seg mot et ideal, men fordi det var naturlig for henne.

Glemte meg selv

Jeg fikk en aha-opplevelse, for jeg skjønte at å finne seg selv ikke handlet om å utfordre seg selv for å oppnå et mål som kanskje ikke faller en naturlig. Å finne seg selv handler heller om å lytte til det som allerede er i oss, det som kommer naturlig.

Jeg var så veldig fokusert på den jeg ville være, at jeg glemte helt hvem jeg egentlig var. Hvem var jeg da jeg var rolig og tilfreds? Hva var det som falt meg naturlig, og som jeg virkelig likte å gjøre?

Til all ungdom vil jeg gjerne si: Dyrk det som er naturlig for deg, og som gir deg glede. Så enkelt er det!

PS: Jeg vil gjerne anbefale alle å se videoen, men det hjelper om du kan fransk. Den heter «Comment trouver sa voie? Marie Dosiere».

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.