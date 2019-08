Da jeg som 13-åring skrev mitt første Si ;D-innlegg i 2011, stilte jeg spørsmålet «Hvorfor skal det være lettere å få seg jobb i Norge hvis du heter Maria enn hvis du heter Hassan?».

Jeg skrev fordi jeg ønsket en endring. Jeg brant for at det ikke skulle ha noe å si om du hadde et såkalt «muslimsk» navn på CV-en, og at det skulle være kompetanse som gjaldt.

Jeg husker at jeg naivt nok tenkte at de voksne kom til å ta til fornuft og gå igjennom jobbsøknader med «innvandrernavn» like grundig som de med «norske» navn.

Fremmedfrykten sitter dypt

Det er derfor med tungt hjerte jeg leser om SV-politikeren, Camilla Ahamath, som valgte å fjerne sitt muslimske etternavn hos sine yngste barn. Ahamath ønsker å skåne barna sine for rasismen som hun selv er blitt utsatt for gjennom oppveksten.

Jeg innser at fremmedfrykten sitter dypere i det norske folk enn det jeg ville innrømme i 2011. Det gjør rett og slett vondt å se at det selv etter åtte år har skjedd minimalt med endring.

Navn generelt – og kanskje spesielt etternavn – har ofte en spesiell betydning for menneskers identitet, uansett hvor man kommer fra i verden. Og kanskje blir det nettopp viktigere å holde fast ved og være stolt over sin opprinnelse når man kommer til et nytt land.

«Muslimske» innvandrernavn

Ikke bare å ha norske røtter, men også annet «blod» i seg, er for meg noe folk skal ha god grunn til å være stolt av. Jeg har for eksempel en tysk mormor og har flere ganger lekt med tanken om å ta hennes tyske etternavn. Men jeg hadde sannsynligvis ikke blitt mobbet, og trolig hadde jeg fremdeles fått jobbsøknaden min behandlet, fordi navnet er vestlig.

Jeg spør meg selv hvordan en slik forskjell kan være mulig i vårt sekulære samfunn. Det er naivt å spørre hvorfor det i det hele tatt eksisterer rasisme, men jeg har like vel lyst til å utfordre deg.

Hvorfor reager du på det «muslimske» innvandrernavnet og ikke på det «buddhistiske» eller «kristne» innvandrernavnet?

Anonyme jobbsøknader

Mye av det å være menneske handler om å kunne sette seg inn i den andres situasjon. Selv åtte år senere brenner flammen i meg. Noen vil nok hevde at man integrerer seg ved å bytte navn. Men dette ligger mer i retning av assimilering og burde ikke være ønskelig i dagens frie, demokratiske, sekulære samfunn.

Ja, integrering er viktig. Men det er ikke hovedpoenget her. Man kan integreres på andre måter enn å endre navnet sitt. Det norske samfunn har som varemerke at det er basert på gjensidig tillit, respekt og velvilje. Nå er det på tide at vi lever opp til det.

Hvorfor skal det måtte være nødvendig med blant annet et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader som kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland lanserte tidligere i år?

Jeg stiller altså det samme spørsmålet åtte år senere: Hvordan kan det ha seg at et navn kan komme til å ha en negativ innvirkning på er menneskets livskvalitet i dagens norske samfunn?

Vi må se situasjonen gjennom offerets øyne. Klarer vi det, vil nok lite av dette finne sted.

Ditt fornavn og ditt etternavn er noe du skal ha full rett til å kunne bære med stolthet.

