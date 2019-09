Det er snart 100 år siden allmenn stemmerett ble innført i Norge, men det er likevel mange som ikke benytter seg av den. Dette ser man i alle de store byene, særlig i Oslo. Det er stor forskjell mellom de valgkretsene hvor deltagelsen er høy, og de valgkretsene hvor nesten halvparten velger ikke åstemme.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Dette er et problem på flere nivåer, men først og fremst handler det om en selv og fremdriften av Norge som samfunn. Det er et grunnleggende demokratisk problem.

Kun halvparten stemmer

Tendensene er klare: I områder med høy tetthet av innbyggere med innvandrerbakgrunn og hvor den sosioøkonomiske statusen er lav, er også valgdeltagelsen lav. I hovedstaden var valgdeltagelsen litt over 50 prosent i bydelene Stovner, Grorud og Alna.

Når kun halvparten av innbyggerne våre er med å bestemme hvordan lokalsamfunnet styres, treffer også politikerne feil på politikken som vedtas.

«Det store valget»

Om man sammenligner valgdeltagelsen i kommunevalget i 2015 med stortingsvalget i 2017, ser man at forskjellen på valgdeltagelse er på nærmere 20 prosentpoeng. Dette viser at flere engasjerer seg i det nasjonale valget fremfor lokalvalg.

Grunnene er nok mange. Kanskje er det mer spennende å følge med på «det store valget»? Men den ærlige sannheten er at det faktisk er lokalvalget du vil kjenne raskest og mest på kroppen.

Privat

Lokalvalget handler om lokalsamfunnet ditt. Det handler om veien du går på, skolen barna drar til, bussen du tar til jobb og så utrolig mye som gjør at du kan kalle nettopp ditt hjemområde ditt hjem.

Noe annet som er underdiskutert når det kommer til lav valgdeltakelse, er at Norge er et mangfoldig og sammensatt samfunn. Kommune-, fylkes- og stortingsvalg er med på å sikre at de som styrer, speiler samfunnet vårt. Når noen velgergrupper bruker stemmeretten mindre enn andre, blir denne speilingen vanskeligere.

Ikke håpløst

Problemet er klart, men det er ikke håpløst. Vi har kommet en lang vei det siste århundret, og bare de siste fire årene opplever jeg en progresjon. Folk er mer oppdaterte og engasjerte, og jeg håper dette gjenspeiles i årets valg.

Noen ganger må man minne seg selv på hvor viktig det faktisk er å avgi sin stemme, for dette er bokstavelig talt din stemme – din røst.Den skal være med på å forme ikke bare ditt lokalmiljø, men også hele Norge.

Din mulighet til å være med på noe så stort er både viktig og et privilegium, og noe vi absolutt ikke kan ta lett på.

Så jeg håper du tar med deg dine nære og kjære, holder hodet høyt hevet og har legitimasjon (og eventuelt valgkort!) i hånden når du går til valgurnene.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Vil du lese mer om samme tema?