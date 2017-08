Hvem: Linn-Elise Øhn Mehlen, leder i Rød Ungdom

Betalende medlemmer: 802

Fra: Drammen/Holmenkollen, bor i Oslo

Alder: 25

Bakgrunn: Norsk grunnskole. Har hatt flere verv i Rød Ungdom og jobbet ett år som resepsjonist

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene.

Fredag 18. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.30.

1. Bør vi ha en fraværsgrense på skolen?

– Nei. Den konkrete grensen kommer ikke til å være et bra verktøy i lengden. Den skremmer unge til skolen i stedet for å motivere dem og finne ut hvorfor de ikke møter. Vi kan gjerne sette i gang tiltak mot høyt fravær og ha regler, men disse må bli til i dialog med elevene.

2. Bør vi legge ned pelsdyrnæringen?

– Ja. Det er et unødvendig luksusgode. Men når vi legger ned, må vi sørge for at bøndene får nok subsidier til å omstille seg.

3. Skal vi ha egen karakter i sidemål?

– Ja. Så lenge vi har karakterer i skolen, skal vi ha det i sidemål. Egentlig vil vi ikke ha karakterer i det hele tatt, men skriftlige tilbakemeldinger fra lærer gjennom studieløpet og en standpunktkarakter helt i slutten av løpet.

4. Bør vi forby hijab på barneskolen?

– Vi har ikke tatt standpunkt til det ennå. Men personlig syns jeg religionsfriheten bør veie tungt i denne saken.

5. Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag?

– Nei. Vi støtter rovdyrforliket, som sier at vi skal ha tre ungekull av ulv hvert år. Men vi vil at fylker skal ha høy grad av selvråderett i dette spørsmålet.

6. Bør vi tillate eggdonasjon for enslige?

– Tja. Vi er imot kommersiell eggdonasjon med egne systemer for kjøp og salg av egg. Men vi er åpne for å se på mulighetene for at man kan donere egg, så lenge det ikke skjer for profitt. Vi ønsker oss mer forskning på temaet.

7. Skal vi tvinge kommuner til å slå seg sammen?

– Nei. Kommuner må få bestemme selv. Vi skal ikke overprøve folkeavstemninger eller tegne kommunekartet her fra Oslo.

8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Nei. Vi burde ta vare på de lokale arbeidsplassene innen maritim næring og turisme og verne hele området.

9. Bør eksamen i grunnskolen og på videregående fjernes?

– Ja. Eksamen er en utdatert og urettferdig vurderingsform som ikke viser hva elevene faktisk kan. Vi vil heller ha en mappevurdering, som går ut på elevene leverer arbeider de har gjort gjennom skoleåret, i en mappe som kan sendes ut til ekstern sensor.

10. Bør omskjæring av guttebarn forbys?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå.

11. Skal vi ha en K i RLE-faget?

– Nei. Vi er et religionsnøytralt land, og da må også undervisningen være det. Selvsagt skal vi undervise i kristendom, men da på lik linje med alle andre religioner.

12. Bør hasj legaliseres?

– Tja. Vi er for avkriminalisering av brukerdoser. Dessuten ønsker vi oss en utredning av konsekvensene av legalisering.

