20. august publiserte Sophie Elise Isachsen en satirisk valgkampvideo hvor hun gikk hardt til angrep mot Fremskrittspartiet.

I videoen, som er sett av nærmere 450.000 på Instagram og Facebook, er Isachsen utkledd som Sylvi Listhaug, innvandrings- og integreringsminister (Frp).

Videoen viser blant annet bloggeren bære og slikke et kors, og hennes venn Joakim Kleven utkledd som Siv Jensen med lebestift-kjolen, kjent fra valgvaken 2013.

Som kritikk til Listhaugs landsmøtetale i 2009 hvor hun fortalte at hun var stolt over å ha stemt mot den nye ekteskapsloven, kysser Kleven og Isachsen hverandre utkledd som Jensen og Listhaug.

Kan vise forskjeller mellom partiene

Sylvi Listhaug har selv kommentert videoen i en status på Facebook:

«Mange har bedt om min kommentar til Sophie Elises utspill mot Frp. Jeg tror jeg nøyer meg med å si at det er helt greit at hun gir politiske råd til Jonas Gahr Støre, og ikke meg».

Men hva mener den yngre generasjonen om videoen?

Kan slike videoer nå unge på en ny måte og bidra til å øke det politiske engasjementet?

Monica Strømdahl

Linn Elise Øhn Mehlen, leder i Rød Ungdom, tror det.

– Hvis unge skal stemme, tror jeg det er viktig at de ser forskjell på partiene og får se at det de stemmer, kan ha en betydning. Det kan denne videoen bidra til.

Den er morsom, og jeg vil mye heller ha slike videoer fra Sophie Elise enn flere kleine videoer fra partilederne.

Humor og satire når gjerne velgere som vanligvis ikke har latt seg engasjere av tradisjonell valgkamp, så det er viktig, sier hun.

Viktig at den er faktabasert

I videoen kommer Sophie Elise med flere påstander om Fremskrittspartiet. Blant annet skriver hun: «Vi (Frp) har sørget for å fjerne barnetillegget til uføre».

Denne påstanden er ifølge nettstedet faktisk.no feil. Det er én av ti uføre som har fått kutt i barnetillegget, selve tillegget er ikke fjernet.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Når man bruker underholdning for å få frem et politisk budskap, er det viktig at den også er faktabasert og ikke kommer med villfarelser, mener leder av Fremskrittspartiet Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Videoen inneholder direkte usannheter som ikke er med på å fremme en god debatt, sier han.

– Men, når det er sagt, er videoen gøyal, og det er bra flere samfunnsaktører bruker ytringsfriheten til å få frem et budskap, sier Svendsrud.

Underholdning er mangelvare

Øhn Mehlen har vanskelig for å se hvordan filmen kan skade valgdeltagelsen blant unge.

De eneste som mener det blir for mye underholdning, er folk som er genuint lite underholdende

– For det som slår an, er jo underholdning basert på politikk og fakta. De eneste som mener det blir for mye underholdning, er folk som er genuint lite underholdende.

Torbjørn Katborg Grønning

Mani Hussaini, leder av Arbeidernes Ungdomsfylking, skulle gjerne sett mer underholdning i politikken.

– Underholdning er vel heller en mangelvare i valgkampen. Det er en veldig kul video som klarer å få frem hva valget handler om.

– Den klarer å vise frem hva Frp og Høyre har prioritert å gjøre de siste fire årene på en kul måte, sier han.

Så lenge man ikke går til personangrep på noen, heier han på alle tiltak som kan få unge til å engasjere seg i valget.

Økende tendens til blande politikk og underholdning

Gunn Enli, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, har de siste årene jobbet mye med sosiale medier og valgkamp.

De har sett en økende tendens til å blande politikk og underholdning de siste årene, særlig blant unge mennesker.

– Denne delingskulturen kommer nok til å vedvare og øke. Sosiale medier bidrar til å gjøre politikken mer tilgjengelig og kan gi oss mellomledd mellom oss og politikerne.

De med mange følgere kan hjelpe oss å engasjere oss, og de kan også ha makt til å påvirke egne følgere, sier Enli.

Hun mener terskelen for å lese gjennom partiprogrammene er høy, særlig for unge, så slike videoer kan gjøre det enklere å følge med.

– Men det kan også være forenklende og sette ting på spissen. Det er viktig for unge å gå til tradisjonelle medier, som partidebatter på TV og avisene, i tillegg, sier hun.