Ungdomsorganisasjoner velger alkohol fremfor inkludering

Ingvild Halderaker (19) Politisk rådgiver i IOGT

Det er uaktuelt for meg å støtte et opplegg som utestenger ungdom, skriver Ingvild Halderaker (19). Hun er politisk rådgiver i IOGT, som er en landsdekkende ruspolitisk organisasjon.

Flere ungdomsorganisasjoner deltar på og arrangerer samlinger med alkoholservering. Det er ansvarsfraskrivelse.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

For snart tre år siden skrev jeg mitt første leserinnlegg på Si ;D. Det handlet om hvordan alkohol fører til utestengelse i ungdomspolitikken. Dessverre har det ikke skjedd en synlig endring siden da.

Flere ungdomsorganisasjoner velger fortsatt alkohol fremfor at alle medlemmene deres skal bli inkludert.

Forrige uke fikk jeg for eksempel en invitasjon til et arrangement gjennom Facebook. På vegne av flere ungdomsorganisasjoner har Changemaker invitert til et arrangement kalt «ORGPILS! Klart vi kan orgpilse».

Jeg kjente raskt at frustrasjonen kom. Hvorfor må disse arrangementene inneholde alkohol? Ofte dreier det seg om spennende arrangementer for unge engasjerte hvor man kan bli kjent med andre. Det skulle jeg gjerne deltatt på.

Men for meg er det uaktuelt å støtte et opplegg som utestenger ungdom.

Dårlig organisasjonskultur

Dessverre opplever jeg at behovet for alkohol altfor ofte er viktigere enn å inkludere flest mulig. Flere unge engasjerte må vente til de blir 18 for å være med på ting. Hvordan kan dette være god organisasjonskultur?

Jeg er over 18 år, og jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg vil heller delta på ungdomsarrangementer som faktisk inkluderer ungdom.

Alkohol kan skape en negativ kultur og et press i ungdomsorganisasjoner. Disse organisasjonene er skapt for og med ungdommer. Her hører ikke alkoholen hjemme.

Dobbeltmoralsk

Det er dobbeltmoralsk å oppfordre 13-åringer til å melde seg inn og engasjere seg i en organisasjon, når man samtidig har arrangementer de ikke kan være med på.

Ungdomsorganisasjoner har et ansvar for alle medlemmene sine. De skal være trygge arenaer hvor unge kan engasjere seg. Det må tas på alvor.

Ungdomsorganisasjoner bør ta et tydelig oppgjør med ukulturen de har skapt. Det er alkoholen som bør utestenges, ikke medlemmene under 18 år.

