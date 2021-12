Vi skal romme verden sammen

Maria Annette Tanderø Berglyd (22)

Vi er ikke bygd for å romme hele verden alene, skriver Maria Annette Tanderø Berglyd (22).

Mitt problem delt er mitt problem doblet, tenkte jeg. Så skjønte jeg endelig hva folk mente.

Jeg tipper du har hørt det før, det at du bør åpne opp og snakke med noen. Ikke gå og bære på alt alene. At et problem delt, er et problem halvert.

Jeg hadde hørt det mye, men likevel ville jeg aldri dele problemene mine med noen. Jeg tenkte at mitt problem delt, er mitt problem doblet.

«Du skal ikke romme de følelsene alene, du trenger at noen andre rommer dem med deg», sa en klok terapeut jeg gikk hos litt i høst. Da skjønte jeg endelig hva folk mener.

Har skjønt det nå

For verden blir litt mye av og til. Den kan være både vanskelig å forstå seg på og takle. Det kan være vanskelig å konkludere nyansert eller komme seg ut av tankespinn når man er sin eneste sparringpartner.

Vi er ikke bygd for å romme hele verden alene. Vi mennesker trenger andre mennesker for å forstå ting på flere måter og føle oss trygge.

Vi kan føle oss små og ubetydelige i det store bildet, men for hverandre har vi stor betydning.

Jeg har skjønt det mer etter den samtalen, men jeg har følt på det før også. Vi finner våre personer, som vi kan oppleve verden sammen med her og nå. Og så finner vi måter å se verden på gjennom det vi snakker om, og hvordan vi snakker om det.

Motgiften

Hvis det ikke er rom for å dele innad i familien og dynamikken er vanskelig, har vi lov til å finne vår egen familie.

Og det trenger ikke bare være hverandres problemer vi skal ta imot. Det kan også være at vi skal plukke opp hverandres håp og gode minner og bære det når andre ikke klarer det selv.

Tilhørighet til en liten eller stor gruppe mennesker er motgiften mot fysisk og språklig isolasjon. Når det er sagt, så forandrer vi hele tiden synet på verden og oss selv, og vi har full rett å finne nye mennesker som vil romme verden med oss.

Folk kommer og går, vi utvikler oss i forskjellige retninger, i forskjellige tempo.

Det aller viktigste er ikke hvor lenge man har kjent hverandre, eller hvor mange man kjenner, men at man alltid har noen man kan kalle sine mennesker.

Det viktigste

Både venner, bekjente og forbipasserende er med på å dra oss ut av vårt eget hode. Vi hjelper hverandre med å romme verden sammen.

Verden er stor og voldsom, og å dele opplevelser med noen er bra og viktig. Om det er familien, venner eller bekjente som sveiper innom livet vårt et kort øyeblikk, har ikke så mye å si.

Det viktigste er bare å vite at om noe virker overveldende, og det er tungt å bære på alt alene, så kan det hjelpe å ta kontakt med noen. Sette ord på ting, stort og smått, for å få bekreftelser og avkreftelser.

For vi skal romme verden sammen.

