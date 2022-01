Dette bør bli like forbudt som reklame for røyk og alkohol

Sayna Etminan (21) Student

Et lovforslag om tydelig merking av retusjerte bilder er ikke revolusjonerende nok, mener innleggsforfatteren.

Lege Kaveh Rashidi etterlyser en ung kvinne som kan ta til motmæle. Her er jeg!

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I podkasten «God bedring» mener lege Kaveh Rashidi at «alt som handler om kropp og markedsføring til barn og unge, bør bli ulovlig, akkurat som med røyk og alkohol». Han understreker: «All form for retusjering av reklameplakater bør være ulovlig.»

Programleder Cecilie Kåss Furuseth oppfordrer Rashidi til å skrive kronikk om det. Men i frykt for å falle under kategorien «godt voksne menn som skriver om hvordan vi burde behandle unge kvinner», etterlyser han heller en ung kvinne som kan ta til motmæle mot kommersialiseringen av kvinnekroppen.

Jeg er kraftig motstander av retusjering og markedsføring av kosmetiske inngrep. Og jeg er gjerne jenta som tar denne kampen for ham.

Merking er ikke nok

Notorisk retusjerte kropper kan nemlig ikke fortsette å være idealene barn etterstreber. Da er ikke merking av slike fabrikkerte konstruksjoner dramatisk nok.

Unaturlige ben og rumper kan aldri holde et løfte om bedre selvtillit og mindre usikkerhet, mener Sayna Etminan (21).

Midt blant omhyggelig justerte ansikter og en haug av implantater står usikre jenter som forsøker å etterligne idealene. Da bruker de rabattkoder for «større pupper» eller «brunere hud».

Unaturlige ben og rumper lover bedre selvtillit og mindre usikkerhet. Men det løftet kan de aldri holde. Kontinuerlig kirurgi og korrigering av utseendet opprettholder bare en skjønnmalt virkelighet.

Derfor er ikke lovforslaget om tydelig merking av retusjerte kroppsbilder revolusjonerende nok. Det kan ikke utligne det autoriserte skjønnhetstyrraniet som influensere, despotiske profiler og kommersielle aktører har dyrket.

Må bli fatalt for industrien

Vi trenger endring som blir fatal for kroppsindustrien. En endring som fullstendig destruerer det å profittere på jenters usikkerhet.

Ja, det skal være like utenkelig å eksponere en 12-åring for tobakk som for digital kroppsfetisjisme. Å reklamere for ubrukelige skjønnhetsprodukter og «magiske» slankepiller gjør kroppen til et objekt kjøperen skal forandre. Det bør dermed kriminaliseres på lik linje som reklamering av rusmidler.

Det er ikke jenters ansikt og kropp som skal redigeres, det er skjønnhetsindustrien som må rekonstrueres, skriver innleggsforfatteren.

Men influensere som promoterer unaturlige ansikter og kropper, og bedriftene som betaler dem, forkynner idealer som er uforenlige med den faktiske kvinnekroppen. De tjener mer og mer på unge kvinners manglende selvfølelse.

Så forslaget om bare å merke retusjerte bilder kan sammenlignes med å fortelle ungen din at hen kan stjele så sant hen tilstår ranet etterpå. Men en usynlig forbrytelse er fortsatt en forbrytelse.

Må slutte å retusjere og fikse

Skal det bli en reell endring i den stadige økende usikkerheten og fikseringen på kropp blant unge, må vi umyndiggjøre all form for retusjering, reklame, promotering og kommersiell korrigering av utseende.

Vi må snakke om kropp som i helse, snarere enn skjønnhet. Og vi må skape et grunnleggende skille mellom vekt og helse.

Det er ikke jenters ansikt og kropp som skal redigeres, det er skjønnhetsindustrien som må rekonstrueres. Først når vi klarer å stramme inn den industrien, kan vi klare å normalisere den naturlige menneskekroppen.

Så her er støtten din, Kaveh Rashidi: Det er ikke nok bare å merke. Vi må slutte å retusjere!

13–21 år? Vil du si din mening om noe du er engasjert i? Si ;D vil gjerne høre fra deg.

