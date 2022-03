Jeg er 13 år og ser aldri kviser og uren hud i TV-serier

Sigrun Refsnes (13)

Nå nettopp

Hvis unge blir vant til å se den normale huden til forbildene våre og de store skuespillerne, så går det kanskje opp for mange at det er helt greit å ha uren hud, skriver Sigrun Refsnes (13).

Hvorfor?

Mange av oss ungdommer bruker mange timer i uken på å se på filmer og serier vi liker. Av og til blir vi glade i en karakter, og karakteren blir kanskje et forbilde. Noen kler seg, sminker seg og oppfører seg som den karakteren de er blitt helt «obsessed» med.

Jeg har selv sett mye på TV-en, iPaden og mobilen min helt siden jeg var liten, men har ikke lagt merke til det før nå: Jeg synes vi ser altfor lite uren hud på TV.

Jeg har gått tilbake til mange av seriene jeg så på som liten, og de jeg har sett på nå i det siste. Og jeg kan ikke finne en eneste hovedrolle med kviser, «blackheads», irritert hud eller mange føflekker.

Kan gjøre noe med det

Siden vi ungdommer sitter mye på skjerm og ser på andre ungdommer, tror jeg vi kunne minsket kroppspresset bittelitt i hvert fall, hvis mange av rollene hadde hatt normal hud uten så mye sminke, eller at de med akne også fikk store roller.

Slik kunne vi normalisert det mer, for det er jo normalt.

Det er så mange som blir usikre, flaue og lei seg når de våkner opp med røde nupper og slikt, og det kan vi jo gjøre noe med!

Hvis vi blir vant til å se den normale huden til forbildene våre og de store skuespillerne, så går det kanskje opp for mange at det er helt greit å ha uren hud, og at du er helt lik som dagen før. At du fortsatt er den samme deg, og at du fortsatt kan være pen og populær (eller ikke populær), selv om du har uren hud med kviser.

Gjøre en forskjell

Vi må se at huden skal være sånn!

Derfor håper jeg at norske serieskapere og strømmetjenester, som for eksempel NRK, TV 2 og Discovery, gjør noe med dette. At de jobber for at seriene, i alle fall for barn- og unge, skal ha skuespillere med føflekker, nupper, irritert hud, kviser og blackheads fremover.

Kanskje dere kan gjøre en forskjell?

