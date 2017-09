Vi ungdommer har mye å gjøre. Livene våre er stappfulle med plikter og forventninger.

Da tenker jeg ikke kun på skole, jobb og hobbyer, men også alt man bør få med seg på sosiale medier og den siste sesongen av Game of Thrones.

Men denne teksten skal ikke handle om disse dagene, men om en vakker dag der vi får muligheten til å gjøre noe for andre: OD-dagen.

En solidaritetsaksjon

OD (Operasjon Dagsverk) driver, som mange andre, med bistand, men er likevel unik. Aksjonen er av, med og for ungdom. Og det kuleste: Det er en solidaritetsaksjon.

Vi skal ikke sitte i vår velferdssofa og bruke tre minutter på å overføre penger. Motivasjonen skal være mer enn at vi ser forferdelige bilder på nyhetene og syns synd på andre.

ODs mål er at ungdommer skal føle solidaritet.

Lik mulighet til utdanning

Vi kan velge å ofre en dag av vår utdanning slik at andre ungdommer kan få nye muligheter. Og det gjør vi fordi vi forstår og er motiverte.

OD sier det så flott: Ungdom i hele verden kjemper en felles kamp med et felles mål: lik mulighet til utdanning. Ikke fordi vi er like, men fordi vi er like mye verdt.

Derfor har jeg tre oppfordringer:

Til ungdommen: Jobb på OD-dagen! Snakk med skolen din om hva dere kan gjøre.

Til skoleledere: Finn ut mer om OD. Jeg er sikker på at OD gjerne kommer på besøk eller ringer for en hyggelig samtale. Det er ikke for sent å melde seg på!

Til arbeidsgivere: Ansett en ungdom som ønsker å gjøre en forskjell for en dag. Da er du også med på laget.

OD-dagen er i år 2. november. Jeg går ikke lenger på skolen, men jeg skal løpe opp og ned Karl Johan for å kjøpe boller og kaffe, lytte til flinke musikere og feire en av de vakreste dagene i året.

Dagen norsk ungdom ofrer en dag av sin utdanning for gi andre ungdommer muligheten til å få en.

Også kan man bingewatche videre på Netflix på kvelden.

