Mennesker med Alzheimer skal ikke bli stengt inne!

Min mormor bor på sykehjem fordi hun har Alzheimer. Frem til nå har hun fått gå fritt på sykehjemmet.

I høst gikk mormor som vanlig ut av selve bygget. Det som var annerledes denne gangen, var at ingen visste at hun hadde gått ut.

Da sykehjemmet skjønte at mormor var borte, måtte mamma, pappa og jeg dra ut for å lete etter henne.

Dårlige rutiner

Det var mørkt og kaldt. Mormor hadde lite klær på seg. Hun kunne falt, slått hodet i en stein og blitt liggende.

Heldigvis var det en dame som ringte og sa at hun hadde funnet henne.

Mormor hadde på seg GPS-en hun har fått av sykehjemmet, da hun var ute. Den fungerte tydeligvis ikke.

Disse rutinene burde vært bedre. De som jobbet på avdelingen mormor var på, burde sett at mormor hadde gått ut.

Ny avdeling

Isteden vurderer sykehjemmet å flytte mormor til en lukket avdeling. Der er alle dører låst.

Jeg synes det er forferdelig å tenke på at mormor skal bli stengt inne. At hun må gå i de samme gangene hver dag. Forbi de samme dørene.

Hun skal prøve å gå gjennom de samme dørene hver dag uten å få dem opp.

Hvis jeg får Alzheimer senere i livet, vil ikke jeg bli stengt inne fordi andre ikke er flinke nok til å passe på meg.

Noen tenker kanskje at det bare er å ta henne med på tur oftere.

Min mamma er utrolig flink til å passe på og besøke mormor. Så ofte som mulig tar hun med seg mormor ut på tur.

Men det er ikke så lett å gjøre det hver dag. Som voksen har man andre ting som også må gjøres.

Jeg mener at vi må huske på at de med Alzheimer er like mye verdt som oss andre. Derfor kan de ikke bli stengt inne.

Norge er et av de rikeste landene i verden. Jeg mener at vi ikke prioriterer de eldre nok!

