Hvordan blir jeg kvitt hjemlengselen?

Jeg har nettopp flyttet til en hybelleilighet som ligger fire timer hjemmefra, i en mye større by. Alle venninnene mine bor hjemme, mens jeg måtte flytte hit for å gå på universitetet. Hver kveld ligger jeg og gråter på sofaen. Jeg har vært klar over at jeg måtte flytte hjemmefra lenge, og jeg har gledet meg. Men nå vil jeg bare hjem. Og da jeg bodde hjemme, ville jeg bare flytte ut.

Jente (18)

Det er normalt å kjenne på hjemlengsel når du flytter for deg selv. Det er jo en veldig ny situasjon.

Du skal nå ordne med alt selv og venne deg til å være mer alene og ta mer ansvar for alt alene. Du har ingen som vekker deg, ingen som handler eller lager mat til deg og ingen som bare er der når du er hjemme om kvelden.

Kanskje var det ikke alltid slik hjemme heller, og kanskje gjorde du ting hjemme, men nå blir det at du er alene, så tydelig. Det å føle seg ensom er en del av det å ha hjemlengsel. Det å føle seg litt ensom er også vanlig.

Når det blir en ny livssituasjon, vil det ta tid å finne seg til rette og venne seg til det nye livet. Mitt råd til deg er at du gir deg selv litt tid, og at du ikke gir opp og drar hjem med det samme, selv om det kjennes som om det bare er det du nå vil.

Du skriver at du gledet deg til å flytte. Det forteller meg at du har noen forventninger om det nye livet. Jeg vet at du kan greie å trives og kjenne mindre på hjemlengselen etterhvert.

Her er noen råd til deg med nytt studiested:

Prøv å akseptere at det er litt uvant og tungt i starten.

Gå på skolen hver dag.

Ta initiativ til å prate litt med andre. Husk at andre også kan føle seg ensomme og vil være glade for at DU sier hei.

Bli med på noe sosialt og hyggelig.

Foreslå å lage felles middag med noen.

Lag en plan for uka, så du ser at det er mye du skal fylle tiden med.

Planlegg handling og matlaging.

Bestem deg for en tur hjem en helg, så du har det å glede deg til.

Hold litt kontakt med vennene hjemme. Kanskje du kan avtale at de kommer på besøk?

Ring gjerne hjem om du vil ha en prat, og husk da også å fortelle om det som er gode opplevelser.

Lag det hyggelig på hybelen din, så du kan kose deg der.

Lykke til videre!

Vennlig hilsen Anne

zsooofija / Shutterstock / NTB scanpix

Hvorfor har alle andre draget?

Hvordan i alle dager er det folk har sex så lett? En i klassen spurte en jente han kjenner på Snapchat, om å finne på noe etter skolen. Hun svarte «ja, hva da». Da svarte han «vet ikke, pule?» bare for kødd, liksom. Dagen etter sa han at de hadde pult. Hvorfor er dette så lett for alle andre? Det går ikke jenter på linjen min, og jeg har ingen jentevenner. Hvordan kan man finne noen å ha sex med da? Har aldri hatt det med noen før.

Gutt (17)

Det er bra du ønsker å flørte og kjenner på seksuell lyst. Det viser at du er nysgjerrig, og det er en god start på videre seksuell utforskning.

Mange på 17 år har lite seksuell erfaring med andre, og gjennomsnittsalderen for samleiedebut blant unge norske menn er omlag 18 år.

Det er lett å bli utålmodig, spesielt i tenårene når hormonene gjør kroppen ekstra kåt. Så hva kan du gjøre i mellomtiden inntil du møter en du ønsker å ha sex med, og som vil ha sex med deg? Du kan bli ekspert på egen kropp og nytelse. Utforsk kroppen din, onaner på ulike måter, bruk fantasien din og finn ut av hva som er godt og ikke.

Blir du ekspert på egen kropp, vil det bli enklere for deg å få gode seksuelle opplevelser med andre. En annen fordel med onani er at du får utløp for seksuell spenning, slik at du får mer seksuell tilfredsstillelse og kanskje kjenner deg mindre utålmodig?

Mange tror klassekamerater har mye mer seksuell erfaring enn de selv har, men som regel stemmer ikke det. Endel kan nok gi uttrykk for å ha mer erfaring enn det de har, og kanskje er det for å skryte litt? Det som kan skje, er at det oppstår gruppepress: En må ha sex først, sex med flere og mest mulig sex. I denne sammenhengen er det viktig ikke å ha sex med mindre du føler det er rett for deg.

Vennlig hilsen Anders

Jess Rodrigues / Shutterstock / NTB scanpix

Er jeg blitt følelsesløs?

Jeg kjenner meg mer og mer likegyldig til ting som jeg tidligere satte stor pris på. Jeg befinner meg nå i USA. Jeg burde vært helt i ekstase og gledet meg noe enormt over dette, noe jeg dessverre ikke gjør. Tidligere ble jeg fascinert av den minste ting. For meg virker det som at jeg bare eksisterer, mens tingene rundt meg passerer uten at jeg klarer å ta inn inntrykkene. Når jeg går rundt, klarer jeg ikke å ta innover meg det jeg for noen år siden hadde satt enormt stor pris på, altså bare det å være her. Jeg kjenner meg rett og slett følelsesløs. Er jeg det?

Gutt (19)

Ingen mennesker er uten følelser, men iblant kan en oppleve ting som gjør at en «skrur av» følelsene. Du har altså disse følelsene i deg, men kanskje behøver du å komme mer i kontakt med dem?

Hva som fører til at en mister kontakt med følelser, varierer. Noen har opplevelser som gjør dem triste, angstfylte eller traumatiserte, og iblant kan de vonde tingene rett og slett bli for vanskelige å håndtere. Dette kan føre til at du blir litt flat i stemningsleie, tom innvendig eller følelsesløs, som du kaller det.

Å «skru av» følelsene kan fungere som en beskyttelse mot vonde følelser, men kun i en periode, for de vonde følelsene pleier å komme tilbake.

Hva som er grunnen din, vet ikke jeg, men du har flyttet til USA. Det å flytte bort fra det vante og trygge, kan føre til mye stress og usikkerhet. Så kanskje det er en sammenheng der?

Det virker som du ønsker å ta tak i problemet og gjøre noe aktivt for å få det bedre med deg selv. Det at du tar kontakt med oss, er kanskje et første steg? Ved å snakke med noen (det kan være alt fra en venn til en profesjonell helsearbeider), får du kanskje tak i følelsene og hva problemet og utfordringen din er? Da vet du også hva du bør jobbe med for å bedre situasjonen din. Lykke til!

Vennlig hilsen Anders

antoniodiaz / Shutterstock / NTB scanpix

Hvorfor klarer jeg ikke å konsentrere meg?

I det siste har jeg ikke hatt energi eller konsentrasjon på skolen. Jeg klarer å følge med på skolen på starten av dagen, men utover dagen blir konsentrasjon borte, og jeg orker ikke øve til prøver eller gjøre så mye. Det har vært sånn siden etter jul, og nå orker jeg ikke noe, er rett og slett sliten og ukonsentrert. Lurer på om dere kan hjelpe meg eller gi meg noen tips til hvordan jeg kan få mer energi eller bli mer konsentrert?

Gutt (16)

Dårlig konsentrasjon kan skyldes ulike ting. Jeg vet ikke mer om deg enn det du skriver, så hva som har gjort din konsentrasjon dårligere nå, kan jeg ikke si. Det er bra at du prøver å finne ut av dette.

Jeg kan si deg noe om hva dårlig konsentrasjon kan komme av, og da særlig når du knytter det sammen med lite energi.

Du kan selv vurdere om noe av dette kan være aktuelt for deg, og hvis du ser noen sammenhenger, ser du jo også hva du kan prøve å gjøre noe med.

Dårlig konsentrasjon kan komme av:

For lite eller dårlig søvn eller dårlig døgnrytme, slik at du blir veldig trøtt på dagen

Mye å tenke på, grubling eller bekymring

Stress

Sorg

Dårlig kosthold

Veldig passivt liv, lite fysisk aktivitet

Dårlig inneklima.

Vitamin- eller mineralmangel

Infeksjon eller annen sykdom

Vennlig hilsen Anne

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.