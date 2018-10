Jeg har cøliaki. Det innebærer at jeg ikke tåler gluten, og at jeg blir syk hvis jeg får det i meg. Derfor må jeg spise glutenfritt.

Økonomisk byrde

Privat

Siden glutenfri mat koster mer enn tilsvarende «vanlig» mat, har alle med diagnostisert glutenintoleranse rett til grunnstønad fra NAV.

Når jeg forklarer til andre hvordan stønaden min fungerer, sier jeg at den er der fordi min diagnose ikke skal være en straff eller økonomisk byrde. Nå vet jeg ikke om jeg kan si dette lenger. I Regjeringens forslag til nytt statsbudsjett har grunnstønaden blitt redusert til omtrent en tredjedel av hva den har vært.

Tre brødskiver om dagen

I en artikkel publisert på Norsk cøliakiforenings (NCF) nettsider står det skrevet at dette tilsvarer 20 brødskiver i uken. Staten mener altså at vi skal klare oss på under tre brødskiver om dagen.

Artikkelen understreker hvordan den nye grunnstønaden ikke dekker alles behov ved å trekke frem aktiv ungdom som et eksempel på en gruppe som trenger mer enn beregnet i budsjettet. Jeg må nesten le.

Kommer Regjeringen med en indirekte oppfordring til unge om å slutte å være aktive?

Verdt å nevne er at NCF fremla en rapport til Arbeids- og sosialdepartementet om ekstrautgifter ved glutenfri kost. Dette er for meg bare en bekreftelse på at politikerne vet om, men ikke bryr seg om mitt behov for å holde meg frisk.

For oss med den autoimmune sykdommen handler ikke glutenfri mat om en trendy diett. For oss er det livsviktig medisin.

Helse nedprioriteres

Tenker politikerne kanskje at vi bare trenger en tredjedel av maten vi pleide å trenge? Den største utfordringen et glutenfritt kosthold byr på, er å få i seg nok næringsstoffer. Er helse virkelig noe som skal bli nedprioritert med det kommende statsbudsjettet?

Glutenfri mat blir heller ikke billigere. Skal jeg se min kommende studenttilværelse i øynene, vel vitende om at staten kun unner meg i underkant av tre brødskiver daglig?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.