En sommerkveld i 2012 var jeg på vei hjem fra moskeen. Jeg var 16 år, hadde på meg en hvit bluse som rakk helt ned til håndleddene, et gult skjørt og en hijab som matchet skjørtet.

På T-banen setter en mann seg foran meg og starter en samtale. Plutselig er hånden hans på låret mitt. Jeg reiser meg og setter meg et annet sted. I hodet mitt surrer tanken om at jeg må ha gitt ham feil signal. Noe annet bobler også: sinne.

Jeg er ikke den eneste som er sint. 5. februar tvitret den egyptiske feministen Mona Eltahawy en hashtag jeg håper rokker hvert fiber av det muslimske miljøet: #MosqueMeToo. Siden har en bølge av muslimske kvinner delt opplevelser av å bli seksuelt trakassert av både ‘normale’ menn og menn i høyere posisjoner.

Dobbel utfordring

Det har vært en lenge ønsket, deilig bris av kjølig luft med håp og forventninger, men det kommer med en dobbel utfordring.

Den ene er redselen for at våre historier blir brukt av ‘innvandrerskeptiske’ til å påpeke at ‘det her er det vi har visst hele tiden’. Underliggende: muslimske menn er barbarer. Dette til tross for at seksuell trakassering er et universalt problem og mange av oss også har opplevd det fra såkalte ‘oppegående’ og 'mer siviliserte’ hvite menn. Bare se hvor #MeToo-kampanjen startet.

Den andre er på hjemmebane, hvor vi blir forsøkt stilnet av miljøet vårt så vi ikke sette muslimske menn i dårlig lys.

Offeret får skylden

Som majoritetssamfunnet og verden ellers blir byrden gjerne plassert på offeret: «Hva hadde hun på seg?», «Hvorfor var hun ute så sent på kvelden?» ‘Victimblaming’ er spesielt horribelt i miljøene våre, da alt annet enn å være hjemme til enhver tid og full hijab kan være ‘å be om det’.

Jeg hadde gjort alt ‘riktig’ men det hindret ingenting. Kravene rundt klær og tid er åpenbart bare begrensninger på kvinner. Ingen beskyttelse, heller en illusjon om beskyttelse som knyttes opp mot konseptene ærbarhet og kyskhet.

Disse kravene er like råtne som dem som trakasserer og kommer unna med det. Og vi er ferdig med dem.

Vi er ferdige med å begrense oss selv når vi ikke har gjort noe galt.

Vi er ferdige med å akseptere kvinnefiendtligheten vi ble tvangsfôret med morsmelken.

Vi er ferdige med å beskytte menn som ikke fortjener beskyttelse. Vi er ferdige med å være stille av redsel for skam på familien.

Plasser skammen der den hører hjemme: dem som trakasserer.

Slutt på sympati

Moskeene har ansvar for å åpne for at en samtale kan føres og gjøre det enkelt å rapportere menn som oppfører seg upassende. Det er et minstekrav.

Vi tolerer ikke muslimhat eller at dårlig oppførsel knyttes opp mot identiteten som muslim, men jeg har gått tom for sympati på vegne av gjerningsmenn.

