Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Jeg er konstant redd for å velge feil

Jeg er redd for å velge feil. Ofte blir det masse frem og tilbake. Jeg tror det er slitsomt for dem rundt meg!

Det er ikke bare frykt for feil valg med tanke på utdanning, kjæreste, familieliv og sånn, men også småting. Som hva jeg skal kjøpe i butikken, hva jeg skal velge på restaurant og hva jeg skal skrive i meldinger til andre.

Det er slitsomt. Hva gjør jeg?

Jente (18)

Livet er fullt av valg. Det er vanskelig.

Spesielt utfordrende er det å ta valg som i stor grad påvirker livet. Det kan, slik som du nevner, være valg omkring utdanning, jobb, valg av partner, familie og så videre. Da kan vi føle på redsel for å ta feil.

En del vil også kjenne på dette når de skal ta mindre valg.

Ingen tar rette valg hele tiden. For å vite at du har tatt et godt valg, må du også ta dårlige valg fra tid til annen.

Gjennom slike valg, hvor noen går bra og andre ikke, vil du få masse erfaring som du kan bruke når du skal ta nye valg.

Kanskje treffer du spikeren på hodet første gang, andre ganger ikke. Det er rett og slett noe du må tåle å stå i.

Om du opplever å ta feil valg en gang iblant, betyr det ikke at det er noe galt med deg. Kanskje du kan snu det på hodet og tenke det var kjipt, men samtidig en lærerik erfaring?

Ta valg på bakgrunn av magefølelsen og verdiene dine. Ikke ta valg for å tilfredsstille andres ønsker.

Et eksempel er utdanning. Velg en utdanning som er rett for deg, ikke velg en utdanning for å tilfredsstille dine foreldres eller andres ønske.

Heldigvis er det ikke slik at en må ta et valg og holde seg til dette valget for resten av livet.

Da tror jeg at det hadde vært mange ulykkelige mennesker. Det er lov å endre mening, prøve på ny og skifte retning.

Vennlig hilsen Anders

Jantana Phattha / Shutterstock / NTB scanpix

Hun tar vennene mine

Jeg føler at eksvennen min prøver å ta fra meg alle vennene mine. Hun sender meldinger om at jeg er en dårlig venn. Hver gang jeg er med andre, tar hun på en måte personen fra meg.

Hva skal jeg gjøre? Jeg har begynt å føle meg mer og mer alene.

Jente (15)

I dag har jeg fått svarhjelp av en av ungdomssvarerne våre, som er de beste på råd om vennskap:

«Jeg skjønner at dette er kjipt. Både det å få vonde meldinger og det å føle seg utenfor er kjipe følelser å sitte med.

De meldingene hun sendte deg, er det kanskje ikke så mye å gjøre med nå. Men jeg tror absolutt du kan gjøre noe med at hun prøver å ta fra deg vennene dine.

Prøv å fokusere på å opprettholde kontakten med vennene du har. Du kan snakke mer med dem og prøve å finne på mer med dem på fritiden.

Om du opprettholder den gode kontakten med vennene dine og dere har det fint sammen, kan ikke denne eksvennen ødelegge så mye.

Hun kan fortsatt prøve å ta oppmerksomheten deres, men hvis vennskapet mellom dere andre bra, er hun ikke nødvendigvis en trussel.

Denne jenta oppfører seg nok sånn fordi hun er redd for å være utenfor. Hva skjer om du prøver å prate med henne? Går det an å bli venner med henne igjen?

Prøv ikke å være sur mot henne offentlig. Da kan det bli du som får et dårlig rykte på deg overfor deres felles venner.

Jeg tror nok dere greier å finne ut av dette.

Vennlig hilsen Anne og Emilie

Sorapop Udomsri / Shutterstock / NTB scanpix

Vi er 15 år og har sex

Jeg har sex med kjæresten min fordi jeg vil. Vi er 15 år og angrer ikke. Men det er jo ikke lov?

Jeg forstår ikke helt at aldersgrensene varierer fra land til land. I Sverige er den seksuelle lavalderen 15 år. I Norge må man være 16.

Alle er jo forskjellige, så hvorfor skal noen andre bestemme når jeg er klar for å ha sex?

Jente (15)

Ifølge norsk straffelov er den seksuelle lavalder 16 år. Det er viktig for deg å vite at målet med loven er å beskytte barn og unge mot seksuelle overgrep fra voksne.

Målet er ikke å ødelegge for din eller andre unges seksuelle utforskning.

Loven sier også at straff kan bortfalle hvis de som har sex er jevnbyrdige i alder og utvikling.

Du forteller at du har lyst til å ha sex, at det er frivillig og ønsket. Alle disse faktorene er bra. Det betyr at du har tatt et veloverveid valg for deg og din kropp.

Det er ikke like enkelt for alle å ta et slikt bevisst valg, spesielt i ung alder. Noen er mer sårbare, utsatte eller rett og slett uheldige og opplever seksuelle overgrep. Både fra jevnaldrende, men også fra voksne personer som har et ansvar for ikke å utnytte unge mennesker seksuelt.

En kan si at loven er der slik at den voksne holdes ansvarlig om et seksuelt overgrep skulle skje mot en person under 16 år. Slik jeg forstår loven, er dette en av hovedgrunnene.

Du har rett i at loven ikke er en «naturlig» eller nødvendigvis logisk lov for alle. Den handler også om kultur.

Sverige har valgt 15 år og Norge 16 år. Lover og regler kan være vanskelig å forstå, og de kan gjerne diskuteres og iblant endres de fordi de fungerer dårlig.

Kanskje dette er en lov og problemstilling du kan diskutere med andre, f.eks. venner eller med klassen din?

Vennlig hilsen Anders

Foreldrene mine driver med psykisk vold

Jeg orker ikke mer. Jeg bor hjemme med moren og faren min. De driver med grov psykisk vold mot meg.

De er uutholdelige å leve med på grunn av at de plutselig skifter sinnstilstand. De går fra å være normale, til sinte og sure, og til å få voldelige raseriutbrudd uten forvarsel.

Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg vil ikke kontakte barnevernet. De synes sikkert at dette er så alvorlig mishandling at de vil ta meg fra foreldrene mine.

Det jeg vil, er å leve med foreldrene mine. Leve med dem uten at de har de sykdommene som jeg tror gjør at de er så voldelige og slemme.

Jeg vil bare leve med dem som en normal familie. Hjelp.

Gutt (13)

Det du skriver om, er veldig alvorlig. Og slitsomt. Jeg forstår at du ser det, og at du ønsker at det skulle være annerledes.

Alle barn har rett til å ha det trygt hjemme. Også du. Når du ikke har det, så er det mulig å få hjelp slik at det kan bli bedre!

Barnevernet er til for å hjelpe barn som har det vondt og vanskelig hjemme. Det er ikke slik at barnevernet bare «tar» barna bort fra foreldrene sine. Det er mye annet de kan gjøre.

De kan prate med foreldrene dine og sørge for at de får hjelp med det som er utfordrende for dem. For eksempel kan de få hjelp med sitt skiftende humør og sine raseriutbrudd. Det er mulig å få hjelp med sånt!

Jeg vil oppfordre deg sterkt til å ta kontakt med barnevernet om dette for å få hjelp. Det kjennes vanskelig for deg, og det forstår jeg.

Jeg vil allikevel minne om at det ofte er sånn at man må gjøre noe som er litt ubehagelig for at det skal bli bedre. Jeg tror at du vil få det bedre om dere får hjelp.

Jeg vil minne deg om at du også alltid kan ringe alarmtelefonen, 116 111. Gjør det nå og få råd, eller ring dem når det er vanskelig hjemme.

Kanskje er det en helsesøster der du bor som du kan prate med? Enten på helsestasjon for ungdom eller på skolen. Eller prat med lærer.

Kanskje er det noen andre voksne du kjenner som du kan betro deg til?

Det er slitsomt å gå og bære på dette alene, men det er mulig å få delt byrden ved å prate med noen.

Det ER mulig å få hjelp slik at det blir bedre og tryggere å være deg hjemme.

Vennlig hilsen Anne

