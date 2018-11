Svar til Rameen Sheikhs innlegg på Si ;D 14. november: Venstresiden bør si «bomstopp til bompenger».

Bompenger handler om hva slags byer vi ønsker oss, i tillegg sikrer det ren luft og grønn transport.

I debatten om bompenger er det avgjørende om hvordan pengene blir brukt. I Oslo bor hver tredje innbygger i et område med farlig luft. Svevestøvet tar liv av 185 personer hvert år i Oslo og gjør at barn med astma ikke kan forlate huset på vinterdager.

Bompenger reduserer trafikken og er et viktig virkemiddel for å få ned den lokale forurensningen.

Jo Straube

Jo Straube

Frihet til å velge grønt

Vi trenger et mer nyansert bilde av bompengeavgiften, for den går i stor grad utover menn med høye og middels inntekter. Det er omfordeling av fellesskapets ressurser om pengene går til en styrking av kollektivtransporten, som 90 prosent av pengene gjør i Oslo. Nettopp for alenemoren ønsker vi at kollektivtilbudet er så bra slik at alle har friheten til å velge grønt.

Reduserer biltrafikken

Rødt i Oslo har skjønt at pengene må komme fra et sted. Vi står sammen med dem om at staten skal betale mer for investeringene i kollektivtransport i Oslo, mens vi reduserer biltrafikken.

Da er det rettferdig at de som tar det grå alternativet, må betale avgift, slik at vi gjør det grønne og røde alternativet bedre.

Rød Ungdom må innse at grønne og røde alternativer for alle ikke betaler seg selv.