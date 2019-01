I takt med at den offentlige debatten om islam og innvandring er blitt polarisert det siste tiåret, er også den innvandrings- og islamkritiske organisasjonen Human Rights Service (HRS) blitt radikalisert.

For få uker siden publiserte informasjonsansvarlig i organisasjonen, Hege Storhaug, et innlegg på deres nettsider der hun mente at Norge bør følge Tsjekkias eksempel. Mange parlamentarikere i landet tar nemlig til orde for å forby islam.

Urovekkende

Uttalelsen fra HRS er ikke bare kontroversiell. Det er urovekkende at en offentlig finansiert organisasjon tar til orde for å innskrenke religionsfriheten i Norge.

Privat

Denne høsten har det vært konflikt mellom de borgerlige partiene om støtten til Human Rights Service. Mens sentrumspartiene har vært skeptiske til å bevilge statlig støtte til organisasjonen, er det offentlige tilskuddet blitt en symbolsak for Fremskrittspartiet (Frp). Høyre har stille forsøkt å finne et kompromiss mellom de to fløyene. Det endte med at HRS vil motta over en million kroner i statlig støtte.

Setter menneskerettigheter til side

Frp har hele veien argumentert for at HRS driver integreringsarbeid, og at de derfor må få offentlig tilskudd. En gang i tiden var HRS med på integreringsdugnaden gjennom å sette utfordringer knyttet til innvandring og integrering på politikernes dagsorden. Det vil alltid være viktig å prate om de grunnleggende menneskerettighetene til blant annet kvinner, barn og seksuelle minoriteter i konservative og fundamentale religiøse menigheter.

Men den siste tids uttalelser fra HRS viser at organisasjonen neppe kan uttale seg om integreringsarbeidet og sameksistens – de er villige til å tilsidesette menneskerettigheter for å fremme sin egen sak.

Regjeringen bør skamme seg over å være med på å undergrave religionsfriheten og de demokratiske verdiene vårt land er tuftet på.

