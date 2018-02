SI ;D-SERIE! Hva betyr det å ha en bestemor eller bestefar, en som er på et helt annet sted i livet enn deg selv? De siste ukene har unge mellom 13 og 21 fortalt om sine besteforeldre.

I dag oppsummerer Ali Al-Jabri (19) med tre råd til sine jevnaldrende.

Relasjonene mellom unge og eldre i vår tid er ganske spesielle, sett i lys av menneskehetens historie.

Unge i dag vokser opp i en hverdag som mildt sagt kunne vært en fantasi for dagens eldre i deres oppvekst.

Fra en verden preget av verdenskriger og utbredt nød - til et liv i velvære styrt av moderne teknologi.

Spørsmålet vi som samfunn må forholde oss til i denne utviklingen, er: Hvordan stiller vi oss til våre eldre? Er de en etisk byrde eller et gode?

Tre råd

I bunn og grunn tror jeg vi alle er enige om at vi vil hverandre vel, særlig de eldre, men hvordan klare det i en travel hverdag?

Etter min mening bør vi arbeide for å forme et varmt samfunn hvor vi tar vare på hverandre. Da innfører vi omsorg og nestekjærlighet som to norske verdier.

Med det i bakhodet har jeg kommet frem til tre konkrete råd til meg selv og mine jevnaldrende:

1. Sett av god tid til nærværet med eldre, og lytt godt etter.

Å være med eldre trenger ikke å være kjedelig. Faktisk så er mange eldre morsommere enn oss, men ingen orker å tøyse med en som har dårlig tid. Så senk skuldrene og ta deg god tid med dine eldre.

Skal du hjelpe dem, så gjør det med et smil om munnen og ikke frata dem verdigheten i prosessen.

2. Se de eldre.

Reis deg opp for dem når det ikke er et sete ledig. By på deg selv for å hjelpe. Ikke av sympati for deres fysiske svakhet, men av ydmyk respekt for deres innsats som har skapt hverdagen du nyter av.

Reis deg opp av takknemlighet og omtanke. Gi de eldre følelsen av at de blir sett og verdsatt for deres livslange arbeid for samfunnet. De er ikke utdaterte mennesker.

3. Se verdien av de eldre i samfunnet.

Jeg skal ikke legge frem det klassiske argumentet om at eldre bør verdsettes før de mistes. Et slikt argument vil ikke nå frem før en virkelig har mistet sine besteforeldre og først da føler denne mangelen.

Eldre er levende historie, summen av livslang innsats for menneskeheten og en viktig kilde til visdom for samfunnet.

Eldre er en skatt

Disse rådene, som er bygd på verdiene jeg betrakter som essensen av det norske samfunnet, er ikke bare ment for besteforeldre.

Det er mange eldre uten barn og barnebarn. Kanskje er det verre for de som har disse, men er forlatt av dem?

Våre eldre er ikke utdaterte mennesker, men en skatt vi bør hylle i fellesskap.

Vi er alle Guds barn, sa Gandhi. Vi er alle de eldres barn, sier jeg.

