Dette er et svar på innlegget «Jeg slapp ikke inn i Israel. Men jeg vil aldri slutte å kjempe for palestinernes rettigheter».

Kjære Bård Malde-Frøyland. Beslutningen om å nekte deg adgang til Israel og de palestinske territoriene var ikke rettet personlig mot deg eller mot andre individer. Individuelt er du mer enn velkommen til å besøke hvem du måtte ønske, kanskje tenåringer som deg selv, forhåpentlig for å lære at også i Israel lever det mennesker som, akkurat som deg, ønsker å se fred.

Sprer løgn

Beslutningen var rettet mot Palestinakomiteen som vi ser på som en anti-israelsk organisasjon (i motsetning til å være pro-palestinsk). Det er andre liberale demokratier, ikke bare Israel, som velger å nekte organisasjoner og politiske aktivister som søker å skade dem, innreise.

Palestinakomiteen har til hensikt å skade Israel ved å fremme hat mot landet overfor unge mennesker som deg. Det gjør de ved å promotere boikott og internasjonal isolasjon, mens de kontinuerlig sprer løgn og feilinformasjon.

Virkeligheten på Vestbredden er åpen og transparent

Du tolker beslutningen om å nekte Palestinakomiteens såkalte studietur som at Israel har noe å skjule. Det er langt fra sannheten. Virkeligheten på Vestbredden er sannsynligvis en av de mest åpne, transparente og rapporterte realiteter i verden. Tallrike journalister dekker Vestbredden på daglig basis. Hvis de noen gang møter begrensninger på deres frihet til å rapportere, vil dette komme fra de korrupte, palestinske selvstyremyndighetene.

Vil invitere deg til ambassaden

Hver sak har to sider, men Palestinakomiteen har kun vist deg en ensidig og partisk side. Jeg vil gjerne invitere deg til ambassaden for å ha en konstruktiv dialog og høre dine tanker og ideer. Jeg er ganske sikker på at du vil forlate møtet litt mer overbevist om at kanskje virkeligheten som du skriver så lidenskapelig om, er langt fra svart og hvit.

Mitt håp er at du vil forstå at en fremtidig løsning og en varig fred kun kan komme etter at tillit er gjenvunnet mellom israelere og palestinerne – noe som Palestinakomiteen dessverre ikke jobber mot, for å si det mildt.

