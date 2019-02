Marius Aamodt skriver at det må bli slutt på utstyrspress i idretten. Han har så klart rett. Men det er ikke de med de nest beste skoene som sliter, det er de som ikke har treningssko i det hele tatt.

I Norge er det for mange barn som blir ufrivillig utestengt fra idretten på grunn av økonomiske barrierer. Å drive med organisert idrett i dag er dyrt, og for flere familier er det ikke rom i budsjetter for treningsutstyr i det hele tatt.

Utstyrspress øker selvfølgelig bare barrieren enda mer, men hvis de ikke har råd til å møte opp på trening, så har de ikke mulighet til å oppleve utstyrspress i det hele tatt.

Det finnes flere som jobber med å viske ut de økonomiske hindringene i barneidretten, som «Alle med». Men de når ikke frem. De har ingen måte å gjøre seg sett på, og kun et fåtall vet om at disse støtteordningene eksisterer.

I tillegg er det stigmatiserende for foreldre å innrømme at de ikke har råd til å sende barna sine på fritidsaktiviteter. Å søke hjelp er rett og slett blitt flaut. Så ja, utstyrspresset må bort, men viktigere: Støtteordninger må bli «inn».

Samfunnsdebattant Kadra Yusuf langer ut mot prisene i barneidretten: – Fritidsaktivitetene er i ferd med å skape et klasseskille

