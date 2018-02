Skuespiller Ulrikke Falch skrev denne uken på NRK Ytring at hun trekker seg fra Vixen Influencer Awards og kritiserer flere av de nominerte for å fremme et usunt utseendefokus.

Blogger Sophie Elise Isachsen svarte Falch med at et sterkt selvbilde ikke kan bli ødelagt av noe så enkelt som et lettkledd bilde. Hun stiller spørsmål om hva som gjør ungdom så lett påvirkelige.

Jeg mener Ulrikke Falch har funnet svaret på dette, og derfor har hun trukket seg fra Vixen.

Hun har forstått at et sterkt selvbilde som ikke tar skade av reklamering av produkter og sammenligning med andre, ikke bygges over natten.

Lett-tjente penger

Falch mener mediene er en stor del av problemet, men ber også offentlige personer om å være bevisst på sitt ansvar og innflytelse. Men det er sikkert ikke så enkelt for mange når hele karriéren er bygget på hvor mange som daglig besøker den sosiale plattformen din.

Det er vel lett å falle for fristelsen av lett-tjente penger ved å reklamere for et produkt og etterpå fraskrive seg ansvaret.

Det er enkelt for influencere å si at hva andre velger å gjøre med kroppen sin eller pengene sine, ikke er deres problem. Men når forbilder ikke tar jobben som forbilder seriøst, er resultatet et forbrukersamfunn som profitterer på de unges usikkerhet.

Gang på gang er det som om offentlige personer velger å se den andre veien og fortsetter å fremme seg selv og sine egne usunne holdninger på sosiale medier.

Den hårpillen eller det bleket smilet er det noen der ute som har lyst på fordi Isachsen bruker det, og de ser opp til henne. Isahsen skriver at hun savner løsninger, men hvorfor tar hun ikke ansvar på de områdene der andre sier hun bidrar til et usunt utseendefokus?

Sterkt forbilde

Jeg tror flere unge blir oppmerksomme på problematikken når flere gjør som Ulrikke Falch og Kristin Gjelsvik og tar et oppgjør med samfunnet som prøver å normalisere plastisk kirurgi og kroppspress.

På den måten blir det kanskje lettere for de unge å ta avstand selv. For de trenger den påminnelsen, de trenger at noen står opp for dem og går imot presset flere enn vi aner, føler på. Også mediene burde ta mer ansvar.

Dårlige holdninger burde ikke belønnes.

Ulrikke Falch gjorde helt rett i å trekke seg. Hun viser seg som et sterkt forbilde som ikke trenger sosial aksept for det hun prøver å gjøre for samfunnet. Og vi trenger flere som henne.

Og det er ikke «pakningen du kommer i», Sophie Elise, som gjør det slik at du føler du må kjempe mye hardere for å bli tatt på alvor, slik du skriver på NRK Ytring. Det er det at du fortsatt står på start. Du har fortsatt ikke innsett hva dine handlinger kan føre til.

